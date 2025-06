Skozi sito kvalifikacij le Lucija Tarkuš

Tarkuš je v kvalifikacijah rešila štiri balvanske probleme, v petem pa je osvojila cono, za kar je prejela 108,4 točke, ter se uvrstila v svoj prvi polfinale letos.

Na vrhu razpredelnice po kvalifikacijah sta Annie Sanders iz ZDA (124,5) in Agathe Calliet iz Francije (124,1), obe sta osvojili vrhove v vseh petih balvanih.

Od Slovenk so brez polfinala ostale Jennifer Buckley na 29. mestu (93,5), Julija Kruder na 39. (79,4) in novinka Lina Funa, ki jo svojo prvo tekmo med elito končala na 41. mestu (78,4).

Buckley, ki živi v Švici, kjer hodi tudi v šolo, je merila na finale, 18-letna tekmovalka je na prejšnji tekmi v Pragi končala na sedmem mestu. A imela je nepričakovano težave že na prvem balvanu, trije osvojeni vrhovi pa so bili tokrat premalo za polfinale.

Popoldan dve slovenski orožji

Popoldne z začetkom ob 15.30 se bodo za 24 mest v moškem polfinalu merili tudi moški, med njimi Slovenca Anže Peharc in Timotej Romšak.

Anže Peharc Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

Slovenske plezalke in plezalci so v Bern pripotovali iz Prage, kjer so ta teden še trenirali in v sredo opravili zadnji trening. Selektor Gorazd Hren se je po Pragi odločil za nekaj sprememb, tako sta domov odpotovali Sara Čopar in Neža Zajc, Katja Debevec še vedno ni pripravljena po poškodbi, Janja Garnbret pa se bo ekipi pridružila konec meseca, ko se bo karavana svetovnega pokala ustavila v Innsbrucku.

V soboto ob 10. uri bo sledil ženski polfinale, ob 17. uri pa finale za osem najboljših plezalk. V nedeljo pa sledita še moški polfinale ob 10. in finale ob 17. uri.