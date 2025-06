Bern v Švici bo konec tedna gostil peto tekmo balvanskega svetovnega pokala v športnem plezanju. V slovenski reprezentanci so se po tekmi v Pragi, ki se je končala z dvema slovenskima finaloma, odločili za spremembo. Selektor Gorazd Hren bo priložnost ponudil tudi obetavni tekmovalki, prvi nastop med elito čaka 19-letno Lino Funa.

V Švici bosta nastopila oba slovenska finalista tekme v Pragi Anže Peharc, ki je na Češkem končal na osmem mestu, ter 18-letna Jennifer Buckley. Ta je tekmo končala v polfinalu kot sedma. Ženskega finala niso izpeljali zaradi premočnega vetra in nevarnosti za tekmovalke.

V ekipi so tudi Timotej Romšak, Lucija Tarkuš in Julija Kruder, Sara Čopar in poškodovana Katja Debevec ne bosta nastopili.

Najboljša slovenska plezalka, dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret se bo karavani pridružila šele konec meseca na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku, kjer bosta na sporedu preizkušnji v težavnosti in balvanih.

Buckley in Peharc upata na boljši predstavi

Buckley ni bila zadovoljna, kako se je razpletla tekma v Pragi: "Nisem imela možnosti popraviti svojega ne najboljšega plezanja v polfinalu. Ampak mislim, da je najboljša taktika, da ne razmišljam preveč o razočaranju, ampak se osredotočim na najboljšo pripravo za tekmo v Bernu."

Anže Peharc: Finalni balvani letos še niso bili po moji meri. Foto: Grega Valančič

Peharc je bil letos dvakrat v finalu, a sam pravi, da še ni pokazal vsega, kar zmore: "Bilo je težko. Že po ogledu sem nekako vedel, da ta runda ni bila zame. Veliko je bilo sodobne koordinacije in moram reči, da se kar malo borim s prilagoditvijo na ta način plezanja. Boril sem se, ampak nisem bil niti blizu. Na naslednjih tekmah upam, da bo več različnih slogov, ker finalni balvani letos še niso bili po moji meri. Sem pa dal svoj maksimum. Upam, da se naslednjič spet vidimo v finalu in bodo malo bolj raznoliki balvani, da se bom lahko boril za najboljša mesta."

Balvansko plezanje je plezanje brez vrvi na skakalni višini po umetnih stenah ali naravnih balvanih na prostem. Gre za mešanico tehnike, moči in natančnosti.

Preberite še: