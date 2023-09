Zaradi močnega pretoka Ljubljanice plezalski spektakel tokrat na suhem

Kruder se je udeležil letošnjega tekmovanja in se v izločilnih dvobojih prebil vse do polfinala.

Organizatorji tekmovanja v plezanju Triglav the Rock so bili zaradi močnega pretoka Ljubljanice letošnje plezalsko tekmovanje prisiljeni izpeljati na lokaciji na suhem. Ploščad, na kateri so se merili plezalci, so prestavili na prizorišče na bližnjem Novem trgu. Tekmovanje je vseeno uspelo. Namesto v reki so tekmovalci pristajali na blazinah.

Organizatorji tega revijalnega vzdržljivostnega tekmovanja v plezanju na viseči horizontalni steni v Ljubljani so bili pred dilemo odpovedati tekmo ali jo izpeljati na suhem. Zaradi močnega pretoka Ljubljanice skoki z višine šestih metrov z viseče plezalne ploščadi v vodo ne bi bili varni. Odločili so se za nadomestno lokacijo.

Zato so velikansko hidravlično dvižno roko avto-dvigala, ki je z jeklenimi vrvmi horizontalno tekmovalno ploščad držala v zraku, obrnili proti trgu, kjer je tudi obstala v zraku. Skoki z manjše višine na blazine so bili manj atraktivni in zabavni kot skoki v Ljubljanico, a so se tekmovalci vseeno še vedno zabavali. Prav tako so se zabavali in uživali številni navdušenci, ki so spektakel gledali na trgu v živo.

Tekmovanje poteka v organizaciji agencije Extrem, ki stoji za dogodki, kot sta odbojka na vodi in odbito na Ljubljanici, na kateri so udeleženci tekmovali v najboljših trikih in najvišjih skokih na trampolinih. Prav tako je njihova zamisel o vsakoletnem tekmovanju s kolesi znamke pony na Vršič.

Gre sicer za sedmo izvedbo tekmovanja v športnem plezanju z imenom Triglav The Rock v Ljubljani.

Za zamislijo o tekmovanju, na katerem plezajo le z rokami, z nogami si tekmovalci ne smejo pomagati, stoji veteran balvanskega plezanja Jernej Kruder. Celjan se je tekmovanja domislil med premagovanjem morskih previsov na Majorki.

Kruder se je udeležil letošnjega tekmovanja in se v izločilnih dvobojih prebil vse do polfinala, v katerem se je pomeril z aktualnim svetovnim prvakom v balvanskem plezanju. Francoz Michael Mawem je bil hitrejši v ročkanju od nekdanjega svetovnega podprvaka na balvanih iz Celja.

Za zmago na tem tekmovanju sta se udarila Mawem in Michael Piccolruaz iz Italije. Svetovni prvak je tudi na tem revialnem tekmovanju pokazal svojo premoč za zmago. Italijan je bil drugi.

Kruder pa je pred tem v malem finalu premagal Isaaca Esteveza iz Ekvadorja za tretje mesto.

V finalu v ženski konkurenci sta se pomerili Katja Debevec in Julija Kruder, zmagala je Debevec, Kruder je bila druga. V malem finalu pa Alja Zalar in Sara Čopar, ki je v izenačenem boju za malenkost hitreje udarila po ciljnem zvoncu za tretje mesto.

Dlani in prsti finalistov so bili že precej načeti in okrvavljeni. A dogajanja na Novem trgu še ni bilo konec. Na pobudo direktorja agencije Extrem Simona Rožnika sta se v "super finalu" pomerila še zmagovalka proti zmagovalcu, ki je lahko uporabljal le rožnate oprimke. Zmagal je Mawem. Sledil je še premierni sestrsko-bratski obračun Kruder proti Kruderju, v katerem je Julija premagala Jerneja.

