V Ljubljani znova plezalski spektakel nad Ljubljanico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana bo v soboto, 2. septembra, gostila plezalni spektakel Triglav The Rock Ljubljana.

Ljubljana bo v soboto, 2. septembra, gostila plezalni spektakel Triglav The Rock Ljubljana. Foto: Sandi Fisher

V soboto, 2. septembra, bo na posebni ploščadi, ki bo visela v zraku nad Ljubljanico, potekalo atraktivno tekmovanje Triglav The Rock Ljubljana, v katerem se bodo v vzdržljivosti merili športni plezalci in plezalke. V Ljubljano prihajata tudi aktualni svetovni prvak v balvanih Mickael Mawem, v ospredju domače vrste pa bo Sara Čopar, ki je v Seulu v Južni Koreji pred kratkim postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in mladinska svetovna podprvakinja na balvanih v konkurenci do 20 let.

Na posebni plezalni steni, postavljeni nad Ljubljanico, bosta hkrati tekmovala po dva tekmovalca. Zmagovalec bo tisti, ki bo prvi priplezal do zadnjega oprimka. Plezalo se bo le z rokami, uporaba nog ne bo dovoljena.

V tekmovalnem športnem plezanju se pleza na navpičnih stenah, tukaj pa je stena vodoravna, postavljena vzporedno z gladino Ljubljanice. To bo pomenilo, da bo vsak zgrešeni oprimek kaznovan s padcem v vodo.

Središče dogajanja bodo Novi trg v središču Ljubljane, reka Ljubljanica in obrežje na obeh straneh reke. Kvalifikacije se bodo začele ob 17.30, začetek finalnih obračunov pa bo ob 19.30.

V Ljubljano prihaja svetovni prvak na balvanih Mickael Mawem iz Francije, v ospredju domače vrste pa bo mlada Sara Čopar, ki je v Seulu v Južni Koreji pred kratkim postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in mladinska svetovna podprvakinja na balvanih v konkurenci do 20 let.

V Ljubljano prihaja aktualni svetovni prvak v balvanskem plezanju Mickael Mawem. Foto: Guliverimage

Tekmovanje poteka v organizaciji agencije Extrem, ki stoji za dogodki, kot sta odbojka na vodi in prireditev Odbito na Ljubljanici, na kateri so udeleženci tekmovali v najboljših trikih in najvišjih skokih na trampolinih. Prav tako je njihova zamisel o vsakoletnem tekmovanju s kolesi pony na Vršič.

Za zamislijo o tekmovanju, na katerem se pleza le z rokami na viseči ploščadi, stoji veteran balvanskega plezanja Jernej Kruder. Celjan se je tekmovanja domislil med premagovanjem morskih previsov na Majorki.

Jernej Kruder je ambasador dogodka. Foto: Instagram & Imdb "V tem izzivu so združene številne prvine, od plezanja nad vodo do balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja, pleza se le z rokami, ena na ena na izpadanje, kar je zelo atraktivno tudi za gledalce, sploh ker se napake kaznujejo s padcem v vodo," je pred ljubljanskim dogodkom dejal Kruder.

Tekmovanje bo pospremil tudi glasbeni, cirkuški in vizualni šov z akrobatskim nastopom dua Kamikazet.

Gre za sedmo izvedbo tekmovanja v športnem plezanju z imenom Triglav The Rock, tretjič po vrsti pa se bodo najboljši v finalnem delu tega revijalnega tekmovanja merili nad Ljubljanico.

Zmagovalca lanske šeste izvedbe sta bila Julija Kruder v ženski in Čeh Martin Stranik v moški konkurenci. Najboljša in najbolj vztrajna sta bila v "ročkanju" na horizontalni steni, ki je bila na spodnji strani tekmovalne ploščadi. Ta je bila dvignjena nad vodno gladino in obešena na jeklene vrvi, ki jih je v zraku držala velikanska hidravlična dvižna roka avtodvigala.

Tekma svetovnega pokala v Kopru tik pred vrati

Z Ljubljano dogajanja v športnem plezanju še ne bo konec. Konec prihodnjega tedna, 8. in 9. septembra, bo Koper gostil tekmo svetovnega pokala v težavnosti, na kateri se bo predstavila tudi Janja Garnbret, ki je avgusta v Bernu osvojila zlati kolajni na balvanih in v olimpijski kombinaciji ter srebrno medaljo v težavnosti.

Preberite še: