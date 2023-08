Francoska najstnica z otoka v Indijskem oceanu, ki se ne boji konkurence

Čeprav ima Janja Garnbret v plezalni skupnosti poseben status, Oriane Bertone nanjo ne gleda kot na neki nedosegljiv ideal. "Seveda sem za Janjo slišala že v otroštvu, a s plezanjem se nisem začela ukvarjati zaradi nje. Želela sem si samo tega, da bi bila močna in da bi dobro plezala. Janja je seveda super in je izjemno močna, ni pa nepremagljiva in je nekajkrat že bila premagana. Janja ni kraljica sveta, kot vsi pravijo, da je. Tudi ona ima nekaj šibkih točk, tako kot jih imamo vsi mi, saj smo vendarle ljudje, in teh se tudi sama zaveda," je na vprašanje Sportala, ali je pri njenem plezalnem razvoju – navsezadnje ima komaj 18 let, Garnbretova pa je že pred osmimi leti začela svoj pohod na plezalni vrh – prav Slovenka igrala posebno vlogo, odgovorila Francozinja.

Z Janjo Garnbret na lanskem EP v Munchnu. Foto: Guliverimage

Nase opozorila že pri 12 letih

Tudi sicer mlada Francozinja izžareva samozavest, kar je glede na ozadje njenih dosežkov povsem upravičeno. Leta 2018 je pri komaj 12 letih preplezala balvan z oceno 8B+ (Golden Shadow na otoku Rocklands v Južni Afriki) in postala najmlajša na svetu, ki ji je uspel tak podvig, pri 15 letih pa je svoj talent potrdila še z balvanom ocene 8C in postala takrat šele četrta plezalka s tem dosežkom.

Oriane Bertone pri 12 letih:

S 16 leti krst v svetovnem pokalu

V svetovni pokal je zakorakala s 16 leti in se že na prvi tekmi, v Meiringenu v Švici leta 2021, zavihtela na zmagovalni oder. Boljša od nje je bila samo Garnbretova. Slovenka in Francozinja sta si od takrat že večkrat delili zmagovalni oder. Tudi na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer je Garnbretova osvojila tri naslove evropske prvakinje, Bertonejeva pa bron v balvanih, letos v Bernu in v Pragi, kjer je Francozinja prvič zmagala na tekmi svetovnega pokala.

Foto: Red Bull Content Pool

Kdo je Oriane Bertone?

Oriane Bertone je odraščala na otoku Reunion, miniaturnem skalnatem otoku v Indijskem oceanu, stisnjenem med Mavricij in Madagaskar, ki sodi pod okrilje Francije. Reunion, otok številnih dih jemajočih plaž, izjemnih razgledov in zelo aktivnega vulkana, je kar devet tisoč kilometrov ali 12 ur poleta z letalom oddaljen od Francije. Mimogrede, na otoku Reunion je odraščala še ena izjemna francoska plezalka, Fanny Gibert.

Oriane je plezanje odkrila po naključju, pri osmih letih, med čakanjem na sestro, ki je obiskovala plesne urice. Da ji je hitreje minil čas, je plezala po plezalni steni v bližini in hitro ugotovila, da ji gibanje med oprimki in v vertikali predstavlja nekaj tako domačega kot hoja. Družina Bertone je že prej večino časa preživljala v naravi, s plezanjem se je to samo še stopnjevalo.

Danes skoraj vsi v družini plezajo. Njen 16-letni brat Max Bertone, ki stopa po tekmovalni poti svoje starejše sestre, njena sestra dvojčica Margot in oče Stefano, ki je v mladosti tekmoval v judu.

Foto: Guliverimage

Prelomnica: selitev v Pariz pri 16 letih

Plezanje ji je v zgodnji dobi predstavljalo predvsem preživljanje prostega časa, druženje s prijatelji in spoznavanje novih ljudi, sčasoma pa je začela spoznavati tudi njegovo tekmovalno plat. Leta 2015 je na mladinskem svetovnem prvenstvu v svoji kategoriji zmagala tako v težavnosti kot v balvanih, svoji najmočnejši disciplini, največji korak pa je naredila s selitvijo v Pariz leta 2021. S komaj 16 leti je zapustila dom in družino, se preselila na celino, zamenjala trenerja in začela tekmovati v članski konkurenci.

Prehod je bil vse prej kot enostaven, a za doseganje sanj obvezen. Življenje profesionalnega športnika za seboj potegne marsikaj. Strukturiran trening več ur dnevno, pravilna prehrana, dovolj počitka in spanca in še bi lahko naštevali.

Foto: Jan Virt/IFSC

"Zame je bilo to zelo težko. Od nekdaj sem namreč trenirala z očetom, ko pa sem začela tekmovati na tekmah svetovnega pokala, sem se odselila in živela stran od družine. To je bila ena največjih sprememb v mojem življenju," je povedala v pogovoru za spletni kanal Olympics.com.

"Razumela sem, da moram oditi, da se plezanja na vrhunski ravni ne morem lotiti polovično. Šla sem v Pariz in vse se je spremenilo. Sama na to gledam kot na življenjsko pustolovščino. Čutim, da imam priložnost narediti nekaj izjemnega, vendar moram za to garati. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem sprejela, da moraš včasih delati tudi tisto, česar nočeš, ker ti bo to pozneje koristilo."

Foto: Jan Virt/IFSC

Cilj: uvrstitev na olimpijske igre

Tako kot je cilj večine športnih plezalcev, je tudi za Oriane Bertone glavni cilj letošnje sezone uvrstitev na olimpijske igre v Parizu. Na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici je bila po polfinalu blizu, na tretjem mestu, a je v finalu pokvarila vtis in zasedla šesto mesto. Olimpijsko vstopnico so si za zdaj zagotovile le najboljše tri v finalu, poleg Garnbretove še Japonka Ai Mori in Avstrijka Jessica Pilz.

"Po finalu sem nekoliko razočarana, od balvanov sem vsekakor pričakovala več, kot sem pokazala, zapletla sem se pri prvem in zadnjem balvanu in je, kar je. Kar pa zadeva težavnost, to sicer ni moja disciplina, a bi vseeno lahko bilo bolje. Je pa dobra novica ta, da sem v zadnjem času tudi v 'leadu' precej napredovala. Seveda je v tem trenutku to težko sprejeti, ta tekma je bila moj glavni cilj in upanje za uvrstitev na olimpijske igre, ampak tako je," je po tekmi v kombinaciji v pogovoru za Sportal svoje vtise strnila Francozinja.

Foto: Lena Drapella/IFSC

Priložnosti

Na naslednjo priložnost za uvrstitev na olimpijske igre ji ne bo treba čakati dolgo. Olimpijske kvalifikacije za Evropo bodo že konec oktobra (od 27. do 29. 10.) v Lavalu v Franciji in glede na to, da je bila v Bernu le ena od treh Evropejk v finalu, dve od teh (Garnbretova in Pilzova) pa sta si že zagotovili olimpijski nastop in ju v Laval ne bo, ima francoska najstnica lepe možnosti za uspeh. Če ji tudi tam ne uspe – vstopnico za igre bo prejela samo zmagovalka –, ima še vedno možnost na treh dodatkih kvalifikacijskih tekmah, ki bodo na sporedu prihodnjo pomlad, ali s kvoto, ki jo prejme gostiteljica iger.

Oriane Bertone (2. mesto), Janja Garnbret (1. mesto) in Brooke Raboutou (3. mesto) – najboljše tri v balvanih na SP v Bernu. Foto: Jan Virt/IFSC

Olimpijska tekma v kombinaciji bo v četrti Le Bourget na severu Pariza. Finale žensk bo 10. avgusta 2024. Na olimpijske igre se bo uvrstilo 20 plezalk in plezalcev v olimpijski kombinaciji in prav toliko v hitrostnem plezanju. Za posamezno državo sta na voljo največ dve kvoti, kar pomeni, da ima Slovenija na voljo še tri. Eno v ženski in dve v moški konkurenci.

Bertonejeva tam ne bo zgolj sodelovala, pred domačo javnostjo bo skušala storiti še precej več.

