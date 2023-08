Janja Garnbret po še enem veličastnem uspehu: Olimpijske igre, prihajam!

Zmagovalna trojka iz tekme v olimpijski kombinaciji, ki si je že zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Poleg svetovne prvakinje Garnbretove še Jessica Pilz in Ai Mori. Foto: Jan Virt/IFSC

Janja Garnbret ob še enem izjemnem dosežku v že tako impozantni rezultatski zbirki, ni skrivala čustev. "Počutim se neverjetno in razbremenjeno hkrati. Zelo sem vesela, da sem se uvrstila na olimpijske igre. Čeprav sem se na to tekmovanje že uvrstila, se občutka, ko se uvrstiš na olimpijske igre, nikoli se ne naveličaš. Moje druge olimpijske igre, prihajam …," je v prvi izjavi vzhičeno pripovedovala nasmejana osemkratna svetovna prvakinja.

Zdravljica ob osmem naslovu svetovne prvakinje:



Foto: Lena Drapella/IFSC Foto: Lena Drapella/IFSC Foto: Lena Drapella/IFSC

"Imam en olimpijski naslov, želim ga ubraniti."

V Bern je prišla po olimpijsko vozovnico za Pariz in iz Berna se z vozovnico vrača. Dobesedno. Dobitnice medalj v novi olimpijski disciplini, kombinaciji balvanov in težavnosti, ki so se že uvrstile na olimpijske igre v Parizu, so namreč poleg medalj prejele še veliko letalsko vozovnico za Pariz.

"To ne pomeni, da mi naslov svetovne prvakinje ne pomeni nič, ne, veliko mi pomeni. Vesela in sproščena sem bila v steni, super publika in navijanje. Imam en olimpijski naslov, želim ga ubraniti. Zavedam se, da bodo dekleta trdo trenirala do olimpijskih iger, a tudi jaz bom," sporoča Garnbretova, ki jo olimpijski finale čaka skoraj čez natanko leto dni, 10. avgusta 2024.

Foto: Jan Virt/IFSC

O začrtani poti proti Parizu smo se pogovarjali s trenerjem Garnbretove Romanom Krajnikom. Pogovor bomo objavili danes.

Kaj pomeni tako zgodnja zagotovitev nastopa na olimpijskih igrah, ki bodo povsem drugačne kot tiste v Tokiu – tokrat bo hitrostno plezanje ločena disciplina, kar pomeni, da se bo Garnbretova s trenerjem pripravljala samo na balvane in težavnost, poleg tega bo zaradi konca epidemije covida-19 športni vrhunec prihodnjega leta potekal v takem navijaškem vzdušju, kot si zasluži, smo vprašali selektorja slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazda Hrena, ki je Garnbretovo kot trener spremljal že od mladih nog?

"Kot prvo se je s tem končala obremenitev lovljenja olimpijske vozovnice in dovolj časa za priprave v miru. Sama si bo lahko izbirala, na katerih tekmah bo letos in v prihodnji sezoni sploh startala in te tekme so lahko povsem trening tekme in bolj sproščujoče."

Veselje v slovenskem taboru. Foto: Lena Drapella/IFSC

Kar zadeva preostali dve dobitnici olimpijskih vstopnic za Pariz, je selektorja najbolj presenetila Avstrijka Jessica Pilz. "Že ko je stopila pod prvi balvan, sem videl, da se je tekme lotila s pravim pristopom. Na vseh balvanih je plezala res dobro in ostala zelo pozitivna. Mislim, da je tudi zato lahko zelo samozavestno vstopila v smer (težavnost) in pokazala, kaj zna. Kar zadeva same smeri pa sem se nekoliko zmotil. Napovedal sem, da bomo videli tri vrhove, na koncu nismo videli nobenega, so pa bila dekleta blizu. Ai Mori je spet pokazala, kaj trenutno zmore v težavnosti."

Foto: Lena Drapella/IFSC

Preberite še: