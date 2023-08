Impozantna dvorana, v kateri Janja lovi naslove, kraj srečnega imena za še enega Slovenca

Dvorana PostFinance Arena v Bernu v Švici je gostiteljica vseh glavnih dogodkov letošnjega svetovnega prvenstva v športnem plezanju, od balvanskega in težavnostnega plezanja do kombinacije in tekem za paraplezalce, le kvalifikacijska serija na balvanih je potekala v manjši dvorani za curling.

Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Najbolj dominantna in raznovrstna športna plezalka Janja Garnbret je v njej osvojila že naslova svetovne prvakinje v balvanih in podprvakinje v težavnosti, nasmiha pa se ji še naslov v olimpijski kombinaciji, novem olimpijskem formatu, ki združuje balvansko in težavnostno plezanje in bo del olimpijskega programa v Parizu prihodnje leto.

Garnbretovi je dvorana všeč, predvsem pa jo navdušuje izjemno vzdušje, ki ga navijači vsakodnevno ustvarjajo na prizorišču. "Tribune so tako rekoč polne in krasno je tekmovati v takšnem okolju. Dvorana me v bistvu spominja na tisto iz Pariza 2016, tako da sem se takoj po prihodu počutila zelo domače. Napovedovali so sicer hudo vročino, ampak smo imeli tudi nekaj sreče, ker je bilo nekaj dni zapored zunaj kar hladno. Skratka, super dvorana, polne tribune. Kaj več si lahko želimo," je v izjavi za Sportal sporočila Korošica, ki ima danes prost dan, jutri pa bo šlo spet zares. V finale v kombinaciji (19.00), ki dobitnicam medalj že prinaša nastop v Parizu, se bo podala kot najboljša v polfinalu.

Muršak v areni PostFinance proslavljal naslov prvaka Švice

Ogromna dvorana se primarno uporablja za hokej na ledu in je domača dvorana hokejske ekipe SC Bern, za katero je med sezonama 2018/2019 in 2019/2020 igral tudi slovenski hokejist Jan Muršak in v sezoni 2018/2019 celo slavil naslov švicarskega prvaka.

Jan Muršak je z ekipo Berna sezono 2018/2019 kronal z naslovom švicarskega prvaka. Foto: Guliverimage

Areno so odprli oktobra 1967. V svoji zgodovini je zamenjala več imen (Allmendstadion, BernArena ...), leta 2007 pa si je zaradi finančne podpore pri obnovi in razširitvi arene (kapaciteta se je takrat s 16.464 povečala na 17.131 gledalcev) za potrebe svetovnega prvenstva v hokeju leta 2009, ki je stala skoraj 110 milijonov evrov, finančna družba PostFinance zagotovila pravice do poimenovanja stadiona do leta 2023. Tempelj hokeja na ledu se od 16. avgusta 2007 imenuje PostFinance Arena.

Hokej, tenis, boks, wrestling in koncerti

Že omenjeno svetovno hokejsko prvenstvo leta 2009, ko je bila arena večkrat razprodana z 11.421 gledalci, ni edini športni dogodek najvišjega ranga, ki ga je dvorana gostila. V areni so v letih 1971 in 1990 izvedli svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, gostili so Davisov pokal, leta 2011 je v dvorani potekalo evropsko prvenstvo v umetnostnem drsanju, leta 2016 so tam izpeljali evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske in mladinsko kategorijo. Gostili so tudi tekme v wrestlingu, boksu in umetnostnem drsanju, v dvorani pa prirejajo tudi koncerte, glasbene dogodke, gostijo kongrese in razstave.

Foto: Guliverimage

Značilnost arene je, da ima največjo tribuno za stojišča na svetu v areni, s kapaciteto kar 10.422 oseb, in da je lastnica zanimivega rekorda. "Res je, s kapaciteto 17.031 navijačev smo še vedno evropski rekorderji v številu obiskovalcev na hokejskih tekmah," so nam potrdili v areni.

Tudi sicer hokejisti Berna redno uživajo v glasni navijaški kulisi. V sezoni 2008/2009 so si na primer tekme v dvorani v povprečju ogledali 16.203 gledalci, lani "le" 14.800 gledalcev, kar je približno 1.500 manj kot v letih pred covidom, a gre še vedno za izjemno številko.

Foto: Guliverimage

18. svetovno prvenstvo v plezanju v znamenju rekordov



Na svetovnem prvenstvu v Bernu, ki je 18. svetovno prvenstvo v športnem plezanju, je nastopilo kar 428 športnic in športnikov (236 moških in 192 žensk) iz 54 držav, kar je rekord v številu nastopajočih na svetovnih prvenstvih v plezanju. Balvansko plezanje: 252 (193 moških in 113 žensk)

Težavnostno plezanje: 261 (141 moških in 120 žensk)

Hitrostno plezanje: 143 (83 moških in 60 žensk) – brez slovenskih predstavnikov Največ tekmovalcev je iz ZDA in Japonske, ki so v Bern pripotovale s kar 21 tekmovalci in tekmovalkami, Francijo je zastopalo 20 tekmovalcev, Italijo 19, Indonezija in Ukrajina sta imeli po 18 plezalcev, Slovenija pa deset.

