Jan Muršak je švicarski prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sveži slovenski reprezentančni upokojenec Jan Muršak je na peti tekmi finala hokejske elitne švicarske lige s soigralci Berna s 4:1 premagali Zug in se razveselil naslova švicarskega prvaka. To je 16. naslov prvaka za medvede.

Slovenski napadalec Jan Muršak je sezono končal v slogu, na prestolu švicarske elitne lige NLA. Potem ko so s soigralci najboljšega moštva rednega dela Berna v finalu proti Zugu izgubili prvo tekmo, so nanizali štiri zmage in vknjižili 16. naslov prvaka v zgodovini kluba.

Na odločilnem obračunu so pred množičnim domačim občinstvom v PostFinance Areni v Bernu z 2:1 strli Zug. Bern je z zadetkom Gaetana Haasa ob številčni prednosti povedel v 8. minuti, gostje so v začetku drugega dela izenačili, tik pred drugim odmorom pa je branilec Eric Blum zadel za novo vodstvo gostiteljev. Švicarjev zadetek se je ob koncu izkazal za zmagovitega.

2019 Dünya Şampiyonasına doğru gidilirken buz hokeyinin çok sevildiği ülkelerden İsviçre'de de şampiyon takım belli oldu.



SC Bern final serisinde EV Zug'u beş maçta yenerek 16. kez şampiyonluk kupasına kavuştu.pic.twitter.com/FUOVC8i1KO — KHL Türkiye (@KHLTurkiye) April 20, 2019

Muršak je do lovorike prišel v prvem letu igranja v Švici, kjer bo igral tudi v prihodnji sezoni. Se pa od kluba poslavlja prva hobotnica Leonardo Genoni, ki se seli prav k Zugu.

Slovenski napadalec se je tudi letos ukvarjal s kopico poškodb, ki so botrovale k odločitvi izpred nekaj dni, da zaključi reprezentančno kariero.



Preberite še: