Blaž Janc in Domen Makuc prvaka v Španiji

Slovenska rokometaša Blaž Janc in Domen Makuc sta se v Španiji z Barcelono razveselila naslova državnih prvakov, je v tedenskem pregledu sporočila Rokometna zveza Slovenije.

Barcelona je v sredo drugič v sezoni državnega prvenstva klonila, potem ko je bil boljši Valladolid s 26:24. Dva poraza v domačem prvenstvu so Katalonci zabeležili prvič po sezoni 2009/10. Spodrsljaj so popravili dva dni kasneje in si s suvereno domačo zmago proti Anaitasuni (39:25) šest tekem pred koncem že zagotovili 32. prvenstveno v zgodovini kluba. Janc je na obeh tekmah dosegel po tri zadetke, Makuc pa na prvi enega, na drugi dva.

Aleks Vlah je z Aalborgom minuli konec tedna na Danskem začel drugi del tamkajšnjega prvenstva in remiziral proti Skjernu, ob tem je dosegel pet golov.

Ema Hrvatin je za Saint Amand, ki se bori za obstanek med francosko elito, na obračunu z začelja lestvice proti Toulonu dosegla pet golov in bila s tem druga najboljša strelke ekipe ob zmagi s 27:21.

Jože Baznik je med vratnicama Pauca ustavil 14 strelov ter ekipi pomagal do zmage pri Tremblayu. Foto: Reuters

Dobra tekma v Franciji je tudi za Jožetom Baznikom in Maticem Grošljem. Baznik je med vratnicama Pauca ustavil 14 strelov ter ekipi pomagal do zmage pri Tremblayu. Obračun s sredine lestvice se je končal s 37:34. Grošelj je k uspehu Chartresa s 30:28 proti višje uvrščeni zasedbi Dunkerque prispeval pet golov. Soigralec Nik Henigman se ni vpisal med strelce.

Na Madžarskem se je odvil veliki derbi med Veszpremom in Szegedom. Prvi je bil boljši s 36:33. Pri poražencih je zajetno minutažo dobil Borut Mačkovšek in obračun zaključil z dvema zadetkoma.

Poraz pri severovzhodnih sosedih sta v dresu Balatonfüredija doživela tudi Tim Rozman in Tadej Kljun. Še šest minut in pol pred koncem je njuna ekipa proti Gyöngyösu, za katerega od začetka leta brani Alen Skledar, vodila s 26:23, obračun pa zaključila z 28:29. Györ je s petimi zadetki Deana Bombača odpravil FTC (37:35) in s tem naredil uslugo Szegedu, ki ostaja na drugem mestu, a ima pred FTC le še točko prednosti.

Do srečnega remija se je s Kisvardo dokopala Erin Novak (2 gola). Njena ekipa je proti Mosonmagyarovariju, ki ga bo poleti prevzel selektor Dragan Adžić, ob polčasu zaostajala za pet zadetkov, tekma pa se je končala s 27:27.

Miha Zarabec Foto: Guliverimage

Na Poljskem so ekipe vstopile v končnico državnega prvenstva. Na prvih četrtfinalnih tekmah sta ekipi Wisle in Kielc suvereno upravičili vlogi favorita. Prva je s 40:24 odpravila Energo. Miha Zarabec in Mitja Janc sta za zmagovalce prispevala po dva zadetka, Tima Cokana pa ni bilo v kadru branilcev naslova prvaka.

S petimi obrambami ob 38-odstotni uspešnosti je delež k uspehu Kielc proti Opolam (44:20) prispeval tudi Klemen Ferlin. Druga polfinalna tekma slednjega čaka v ponedeljek, Wislo pa dva dni prej.

V Romuniji je bila Valcea z Natašo Ljepoja na pragu velikega skalpa. Proti Rapidu, udeležencu lige prvakinj, je 14 minut pred koncem na gostovanju vodila z 31:26, tekma pa se je končala z 38:38. Slovenska reprezentantka, ki igra z zlomljenim prstom, je bila zadolžena predvsem za obrambne naloge in tekmo končala brez zadetka.

Zelo neuspešen teden pa imajo za seboj slovenski reprezentanti v Nemčiji. Do zmage se je s Flensburgom prebil le Blaž Blagotinšek, ki je tekmo v Leipzigu končal brez zadetka (33:31).

Kristjan Horžen je ob tesnem porazu Gummersbacha pri Melsungnu (25:26) za poražence dosegel pet golov. Foto: Guliverimage

Kristjan Horžen je ob tesnem porazu Gummersbacha pri Melsungnu (25:26) za poražence dosegel pet golov, Tilen Kodrin je dodal dva. Domen Novak (štirje goli) je z Wetzlarjem presenetljivo klonil pri zadnjeuvrščenemu Postdamu (28:32), sedem obramb je za poraženi Stuttgart proti Magdeburgu (20:31) zbral Miljan Vujović. Tilen Strmljan je brez zadetka končal dvoboj, ki ga je Hannover izgubil v Berlinu (33:37). Ob porazu je Hannover dodatno izgubil tudi stik z vrhom.

Reprezentantka Maja Svetik, ki si je na evropskem prvenstvu konec preteklega leta huje poškodovala ramo, je preko svojega avstrijskega kluba oznanila, da bo po koncu sezone končala športno pot.