Potem ko so sodelovanje na prihajajočem hokejskem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu (od 29. aprila do 5. maja) sodelovanje zaradi poškodb odpovedali Jan Urbas, Žiga Jeglič in Žiga Pavlin, je danes selektor Ivo Jan potrdil, da na SP ne bo mogel računati še na enega standardnega člana udarnih napadov Jana Muršaka. "Gre za splet okoliščin zadnjih nekaj sezon, ko so se nakopičile poškodbe in niso bile stoodstotno nikoli odpravljene," je na novinarski konferenci povedal Jan. Prvi zvezdnik izbrane vrste Anže Kopitar se bo risom pridružil 20. aprila.

Slovenska hokejska reprezentanca se že vse od začetka aprila na Bledu pripravlja na svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu. Na začetku majhna skupina hokejistov, ki so prvi opravili klubske obveznosti, se je že dodobra razširila, danes pa tudi s štirimi mlajšimi reprezentanti, ki bodo sodelovali na prvi pripravljalni tekmi v sredo v Budimpešti, začela uradne priprave.

Splet okoliščin več zadnjih sezon

Ne le priprave, pač pa tudi prvenstvo bodo izpustili trije pomembni členi napada, pa tudi poškodovani branilec Žiga Pavlin. Da na SP ne bo Žige Jegliča (čaka ga operacija vratnih vretenc) in Jana Urbasa (okreva po dveh pretresih možganov) je postalo jasno pred dnevi, danes pa je na novinarski konferenci selektor Ivo Jan potrdil, da med risi v Nursultanu ne bo niti kapetana z zadnjih večjih akcij Jana Muršaka.

Selektor Ivo Jan ne bo mogel računati na kopico nosilcev igre. Ob tem poudarja, da je bilo pričakovati, da bo jedro reprezentance postopoma moralo prepuščati mesta mlajšim. Foto: Bojan Puhek

Štajerec sicer trenutno igra finale švicarske lige, a so poškodbe v preteklosti terjale svoj davek. "Gre za precej resne poškodbe, tako da me bolj kot za sestavo ekipe skrbi zanje. Vedno se bo dogajalo, da bodo igralci manjkali, tako da delamo s tistimi, ki so tukaj. Jaz in strokovni štab verjamemo v te fante in upamo, da bo prvenstvo potekalo po željah," je o odpovedih dejal Jan in nekaj več besed namenil še odsotnosti Muršaka, za katerim so težki meseci tako v športnem (poškodbe se ga spet niso ognile) kot zasebnem življenju (umrla mu je mati).

"Gre za splet več okoliščin iz zadnjih sezon. Bil je večkrat poškodovan, nekatere poškodbe pa nikoli niso bile stoodstotno odpravljene. Že novembra sem povedal, da moramo pričakovati, da bo jedro reprezentance počasi prepuščalo mesta mlajšim. Treba jih je čim prej priključiti, uvesti na pripravah, to smo že začeli novembra, ker je raven v reprezentanci višja, kot je v klubih."

Mušič v reprezentančni pokoj, Robar obesil drsalke na klin Mitja Robar je po selektorjevih besedah končal kariero. Foto: Vid Ponikvar Na prvenstvu prav tako ne bo dveh prekaljenih mačkov. Aleš Mušič se je reprezentančno upokojil, Mitja Robar pa je po selektorjevih besedah končal kariero.

Iz ZDA prihajata dva, na "domače" bo moral še počakati

Bo pa selektor na prvenstvu lahko računal na trenutno edinega NHL-ovca. Anže Kopitar bo po olimpijskih kvalifikacijah v Minsku septembra 2016 spet oblekel reprezentančni dres. V Slovenijo se vrača v četrtek, risom se bo na pripravah pridružil v soboto.

Iz ZDA, kjer je v zadnjih dneh dvakrat zaigral v ligi AHL, bi se laho reprezentanci kmalu pridružil tudi Jan Drozg. "Možnost, da pride seveda je. Govorila sva, da lahko po zadnji tekmi pride v Slovenijo."

Anže Kopitar se bo pripravam pridružil čez nekaj dni. Foto: Vid Ponikvar



Jan čaka tudi še na igralce iz slovenski klubov. Olimpija trenutno igra finale Alpske lige, po tem pa sledi še finale državnega prvenstva z Jesenicami. Med železarji si potencialni kandidati Luka Kalan, Tadej Čimžar in David Rodman, med zmaji pa Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar in Aleš Krajnc.

Na prvi pripravljalni okrnjeni, Kopitar na eni ali obeh z Italijani

Slovenska izbrana vrsta bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Slovenci bodo prvo od treh pripravljalnih tekem odigrali v sredo v Budimpešti, kjer bodo palice prekrižali z nasprotniki s prvenstva, Madžari. Do misije v Kazahstanu se bodo na Bledu še dvakrat pomerili s člani elite, Italijani (24., 25. april).

Slovenci bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali v sredo z Madžari. Ti bodo tudi njihov nasprotnik na svetovnem prvenstvu. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Na sredini tekmi bodo risi še dodatno okrnjeni. Obračun z vzhodnimi sosedi bosta izpustila tako Rok Tičar (prepona) kot Ken Ograjenšek, ki se ubadata s poškodbami, a naj bi bila kmalu nared, prav tako na Madžarskem še ne bo vratarja Matije Pintariča.

"Zdaj imamo štiri celotne napade, priključili so se nam še mladi (napadalci Rok Kapel, Gašper Seršen, Jaša Jenko, Maj Tavčar, ki bodo sodelovali tudi na Madžarskem, op. a.), tako da lahko normalno treniramo. Na tekmi z Madžari bo en napad morda sestavljen tako, kot bo na prvenstvu. Kopitar bo odigral vsaj zadnjo pripravljalno tekmo z Italijo, če ne celo obeh," je o pripravljalnih tekmah še dodal selektor.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija