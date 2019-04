Nov udarec za rise: na SP tudi brez Jegliča

Slovenski napadalec se je poškodoval ob koncu klubske sezone na gostujoči turneji v Rusiji, in to na treningu, ko ga je soigralec zadel v hrbet.

"Po treningu sem v prstih na rokah začutil mravljince, predvsem ko sem sklonil glavo. Sezono sem odigral do konca, nisem se slabo počutil, ko pa smo se vrnili v Bratislavo, sem šel na rentgensko slikanje, ki je pokazalo, da imam v vratu malo premaknjeni vretenci," je Žiga Jeglič v pogovoru z EkipoSN pojasnil, kako se je poškodoval in da bo izpustil reprezentančni vrhunec, svetovno prvenstvo.

Najvarnejša rešitev je operacija

Enaintridesetletnik je po poškodbi - disk med vretenci mu je porinilo v hrbtenjačo in mu jo poškodovalo - zbiral informacije o rehabilitaciji in ugotovil, da je operacija najboljša, predvsem pa najvarnejša rešitev. "Pridobil sem mnenja treh, štirih zdravnikov, zdaj mi je jasno, da je dolgoročno najboljše, da me operirajo," je še povedal Gorenjec, ki se je februarja po enoletni odsotnosti (vezani tudi na dopinški prekršek iz Pjongčanga) vrnil v dres z risom na prsih in bil eden vidnejših igralcev na turnirju na Bledu.

Po operaciji ga čaka več mesecev okrevanja. Foto: Vid Ponikvar

Jeglič upa, da bo operacijo dočakal že prihodnji teden, nato pa ga čaka dolgo okrevanje, od šestih lahko pa tudi do devetih mesecev, tako da bo zagotovo izpustil začetek nove sezone.

Kazahstan bo izpustil tudi Urbas Na svetovnem prvenstvu bo manjkal še en pomemben člen napada Jan Urbas, ki okreva po dveh pretresih možganov in še ni pripravljen za vrnitev na ledene ploskve. Bo pa Slovencem pomagal edini NHL-ovec Anže Kopitar. Sportal Anže Kopitar na pomoč risom na SP

Po elito v Kazahstan

Slovenska izbrana vrsta, ki se zadnja dva tedna na Bledu pripravlja na SP, bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Slovenci bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali v sredo na Madžarskem. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Uradne priprave se bodo začele 15. aprila. Dva dni zatem bodo Slovenci odigrali prvo od treh pripravljalnih tekem, v Budimpešti bodo palice prekrižali z nasprotniki s prvenstva, Madžari. Do misije v Kazahstanu se bodo na Bledu še dvakrat pomerili s člani elite, Italijani (24., 25. april).

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija