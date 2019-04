Anže Kopitar na pomoč risom na SP!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar bo nastopil na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazashstanu.

Anže Kopitar bo nastopil na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazashstanu. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar bo pomagal slovenski hokejski reprezentanci na svetovnem prvenstvu drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu. Vodstvo njegovega kluba Los Angeles Kings je namreč pozitivno odgovorilo na zaprosilo Hokejske zveze Slovenije. Kopitar se bo slovenski izbrani vrsti predvidoma pridružil v zadnjem tednu priprav pred odhodom na svetovno prvenstvo.

Slovenski hokejski as je v soboto odigral zadnjo klubsko tekmo sezone, saj se jim z Los Angeles Kings ni uspelo uvrstiti v končnico, a s tem še ni končal tekmovalne sezone. Enaintridesetletnik bo namreč pomagal slovenski izbrani vrsti v boju za vrnitev v elitni razred reprezentančnega hokeja. Napredovali bosta prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

Kopitar je na svetovnem prvenstvu zadnjič igral v Ostravi leta 2015, ko je Slovenija igrala med elito. Foto: Vid Ponikvar

V nedeljo so iz njegovega tabora sporočili, da v začetku tedna pričakujejo pozitivni odgovor kluba Los Angeles Kings, kar je že dalo slutiti, da bo eden od najboljših centralnih napadalcev na svetu najverjetneje na letalu za Kazahstan.

Dan pozneje je iz Hokejske zveze Slovenije prišla še uradna potrditev, "da je vodstvo hokejskega kluba Los Angeles Kings pozitivno odgovorilo na zaprosilo Hokejske zveze Slovenije, da bi Anže Kopitar lahko zaigral za slovensko reprezentanco na prihajajočem svetovnem prvenstvu v kazahstanskem Nur Sultanu".

Selektor pričakoval prihod, pridružil se bo v zadnjem tednu priprav

Da se bo Hrušičan pridružil izbrani vrsti, je nakazal že selektor Ivo Jan, ki je pred tednom dejal, da je imel, kar zadeva prihod Kopitarja, "boljši občutek kot glede prihoda nekaterih drugih igralcev (od ključnih igralcev sta vprašljiva Jan Urbas in Jan Muršak, op .a)".

Selektor Ivo Jan bo lahko računal tudi na najboljšega slovenskega hokejista. Foto: Peter Podobnik/Sportida Kopitar se bo slovenski izbrani vrsti predvidoma pridružil v zadnjem tednu priprav pred odhodom na svetovno prvenstvo, kar pomeni, da bi ga lahko videli na pripravljalnih tekmah z Italijani (24., 25. april) na Bledu.

Zadnjič na SP v Ostravi, zadnjič med risi na kvalifikacijah za OI Foto: Vid Ponikvar Kopitar je slovenski reprezentanci na svetovnem prvenstvu zadnjič pomagal leta 2015 v Ostravi, ko so Slovenci izpadli iz elite, od selektorske taktirke pa se je po tistem prvenstvu poslovil njegov oče Matjaž Kopitar. Zadnjič je za Slovenijo zaigral septembra 2016 na uspešnih olimpijskih kvalifikacijah v Minsku, na katerih so si risi priigrali drugi zaporedni nastop na tekmovanju petih krogov (v Pjongčangu, kjer so končali na devetem mestu, zaradi direktiv lastnikov klubov v NHL ni zaigral).

Po elito v Kazahstan

Slovenska izbrana vrsta bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Slovenci se na prvenstvo pripravljajo od ponedeljka. Odigrali bodo tri pripravljalne tekme, eno z Madžari, dve z Italijani. Foto: Sportida

Del slovenske zasedbe se na prvenstvo od preteklega ponedeljka pripravlja na Bledu, kjer je selektor sprva lahko računal na deset hokejistov, številka se je nato do konca tedna višala.

Uradne priprave se bodo začele 15. aprila. Dva dni zatem bodo Slovenci odigrali prvo od treh pripravljalnih tekem, v Budimpešti bodo palice prekrižali z nasprotniki s prvenstva, Madžari. Do misije v Kazahstanu se bodo na Bledu še dvakrat pomerili s člani elite Italijani (24., 25. april).

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance na SP: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

Preberite še: