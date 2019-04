Slovenci na francoskem vrhu, Muršak v finalu, Urbas izgubljen za SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edo Terglav je Grenoble vodil do naslova francoskega prvaka.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hokejisti francoskega Grenobla, katerega člana sta Aleksandar Magovac in Boštjan Goličič, trenira pa ga Edo Terglav, so na torkovi odločilni sedmi finalni tekmi francoskega prvenstva z 2:1 strli Rouen vratarja Matije Pintariča in po desetih letih postali prvaki. Jan Muršak bo zaigral v finalu švicarske elitne lige, Jana Urbasa pa na svetovnem prvenstvu ne bomo videli.