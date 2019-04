Bern z Muršakovo pomočjo vrnil udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Muršak v Švici igra finale tamkajšnje najkakovostnejše lige. V soboto je Bernu z drugim zadetkom v finalni seriji pomagal do zmage in izenačenja serije proti Zugu. Foto: Guliver/Getty Images

V elitni švicarski hokejski ligi je na vrsti finalna serija med najboljšima moštvoma rednega dela Bernom in Zugom. Potem ko je drugi na uvodni finalni tekmi slavil s 4:1, so Jan Muršak in soigralci Berna na drugi tekmi zmagali po podaljšku (3:2). Slovenski napadalec je zadel še na drugi finalni tekmi, serija je izenačena na 1:1 v zmagah.