Olimpijin spremenjen pristop je deloval

Hokejisti Olimpije so v petek visoko premagali Pustertal in se v Ljubljano vrnili z izenačenjem finalne serije na 1:1 v zmagah. Prvak bo tista ekipa, ki bo prva zmagala štirikrat.

Po dveh finalnih srečanjih Alpske lige je serija med najboljšima ekipama rednega dela Val Pusterio in HK SŽ Olimpijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačena. Na dveh tekmah v dobrem dnevu smo videli dve povsem različni zgodbi. Na prvem srečanju so bili boljši tekmeci Južni Tirolci, ki so izkoriščali kazni Ljubljančanov in slavili s 3:0, na drugi pa je potek igre nadzirala slovenska ekipa, ki ji je dopoldanski sprehod namesto treninga, kot kaže, dobro del. Zeleno-beli so zmagali s 7:2.

Prilagodili so se njihovemu stilu

"Prilagodili smo se njihovemu stilu igre. So bolj groba ekipa in rekli smo, da gremo tudi mi lahko tako v tekmo. To se nam je obrestovalo. Šli smo bolj na gol in spremenili pristop. Zdaj se bomo poskusili čim bolj spočiti do nedelje, ko nas čaka domača tekma. Mislim, da smo doma še večji favoriti. Upamo, da bo polna dvorana in da bodo tudi oni malo bolj pod pritiskom," je po srečanju v klubski diktafon dejal Sašo Rajsar, ki se je podpisal pod tri zadetke in asistenco.

"Prilagodili smo se njihovemu stilu igre. So bolj groba ekipa in rekli smo, da gremo tudi mi lahko tako v tekmo. To se nam je obrestovalo," o receptu za uspeh pravi strelec treh zadetkov s petkove tekme Sašo Rajsar.

Odličen strelski večer je imel v petek drugi napad, vratarja Keitha Colina Furlonga (v drugi tretjini je prejel šest zadetkov in svoje mesto po 40 minutah prepustil mlajšemu kolegu) je premagal kar petkrat, Rajsarjevim trem je dva dodal še Žan Jezovšek.

Naredili korak več

"Razlika ni v metru, ampak v centimetru. Naredili so tisti korak več, streljali natančno. Vsem fantom se je odprlo, kar me zelo veseli. Že dlje časa smo študirali vratarja Furlonga, a nam ga na prvi tekmi ni uspelo premagati, tokrat pa so ga morali zamenjati. Sicer pa sem že na začetku sezone povedal, da je Brunico odlična ekipa. Igrajo konstantno, ne padejo, a mislim, da so dobili lepo porcijo in dokaz, da se jih da premagati," je po pomembni zmagi razmišljal trener Jure Vnuk.

Trener Jure Vnuk je bil s predstavo ob visoki zmagi lahko zadovoljen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Potrebujemo navijače"

Serija se bo po dveh tekmah v Brunicu preselila v Ljubljano, kjer bosta tretja in četrta obračuna v nedeljo (17.30) in ponedeljek (19.15).

"Za kakšne velike popravke igre ni več časa, posvetili se bomo rehabilitaciji in pripravi na naslednjo tekmo. Dobro smo pripravljeni tudi za naslednje tekme, računamo, da nam ne bo zmanjkalo moči. Vsi si želimo, da bi prišlo čim več ljudi v Halo Tivoli. Potrebujemo navijače, to je finale in ne bomo popuščali," pred nedeljskim nadaljevanjem serije še sporoča Vnuk.

"Potrebujemo navijače, to je finale in ne bomo popuščali." V klubu priporočajo predhodni nakup vstopnic in prihod z avtobusom, ki je za imetnike vstopnice tri ure pred tekmo in po njej brezplačen.

Tekma se bo v dvorani začela ob 17.30, za gledalce bosta tokrat odprti obe tribuni. V klubu opozarjajo na pomanjkanje parkirnih mest v Tivoliju in priporočajo nakup vstopnic v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventima. Vstopnica namreč omogoča brezplačen prevoz z LPP tri ure pred prireditvijo in po njej.

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1-zadetek z igralcem več

Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo potrebno

