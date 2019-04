Nova zaušnica najboljši ekipi rednega dela, ki ji preti še en udarec

Hokejisti Columbus Blue Jackets so tudi na drugi tekmi konferenčnega četrtfinala na Floridi ugnali najboljše moštvo rednega dela Tampa Bay Lightning. Ta bi lahko na naslednji tekmi zaigral brez velikega zvezdnika Nikite Kučerova, ki bo moral zaradi prekrška na zaslišanje. Zmagali so s kar 5:1 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Do enake prednosti so prišli tudi člani New York Islanders in St. Louis Blues.

Navijači najboljšega moštva rednega dela sezone, ki je z najboljšim izkupičkom zanesljivo osvojilo predsedniški pokal, so se tudi na drugi domači tekmi konferenčnega četrtfinala v Amalie Areni držali za glave.

Gostje iz Columbusa so povedli že v 6. minuti, ko je nerazpoloženega vratarja Andreja Vasilevskega ugnal Cam Atkinson. Gostje vodstva niso več izpustili iz rok in ga le še višali do končnih 5:1, ki ga je postavil Artemij Panarin. Z zadetkom in tremi podajami je blestel Matt Duchene.

Bo Kučerov kaznovan?

Columbus, pri katerem se je izkazal ruski vratar Sergej Bobrovski je tako po dveh tekmah nepričakovano pri dveh zmagah in na pol poti do napredovanja v konferenčni polfinale. Serija se zdaj za dve tekmi seli na njegov teren. Tam bi lahko Tampa zaigrala oslabljena, saj ji je veliki zvezdnik Nikita Kučerov slabih pet minut pred koncem privoščil prekršek, zaradi katerega ga čaka zaslišanje in morebitna kazen.

Islanders in St. Louis prav tako do drugih zmag

Do prednosti z 2:0 v zmagah so prišli tudi New York Islanders. Potem ko so na prvi tekmi Pittsburgh Penguins premagali po podaljšku, so tokrat na domačem ledu slavili s 3:1. Jordan Eberle je k zmagi prispeval zadetek in podajo, Robin Lehner je zaustavil 33 strelov od 34.

New York Islanders proti Pittsburghu vodi z 2:0 v zmagah, Foto: Reuters

Hokejisti St. Louis Blues so dobili tudi drugo tekmo pri Winnipeg Jets, tudi tokrat z zadetkom razlike. Gostitelji so v začetku druge tretjine z zadetkoma Patrika Laineja povedli (2:1), a nato je St. Louis priredil preobrat in slavil s 4:3. Zmagoviti gol je dosegel Ryan O'Reilly.

V drugi krog končnice bo napredovala tista ekipa, ki bo prva v uvodni seriji dosegla štiri zmage.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 12. april

