Olimpija pustošila na Južnem Tirolskem

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na Južnem Tirolskem visoko zmagali in finalno serijo izenačili na 1:1 v zmagah, Foto: HK SŽ Olimpija

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po četrtkovem uvodnem porazu v finalu Alpske lige proti Pustertalu (0:3) v petek visoko premagali moštvo iz Južne Tirolske. V Italiji so slavili s 7:2 in finalno serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačili na 1:1 v zmagah. Ljubljančani so nasprotnika ugnali sploh prvič v sezoni. Tretja tekma bo v nedeljo ob 17.30 v Tivoliju.

Finale Alpske lige se je v četrtek začel z domačo zmago najboljšega moštva rednega dela sezone Val Pusterio nad HK SŽ Olimpija. V petek sta finalista palice spet prekrižala v Italiji, a zgodba je imela povsem drugačen razplet. Olimpija je sploh prvič v sezoni strla Pustertal, ki tokrat ni deloval tako zbrano v obrambi, ob tem pa bil danes on tisti, ki so ga teple kazni.

Minutni blitzkrieg

Ljubljančani, ki jih je v prvi tretjini, v kateri zadetkov ni bilo, nekajkrat rešil vratar Žan Us, so večino dela ob zanesljivi zmagi opravili v minutnem blitzkriegu med 27. in 28. minuto.

Najprej je številčno premoč izkoristil branilec Luka Vidmar, nato je Žan Jezovšek po podaji Saše Rajsarja ukanil pokritega Colina Furlonga, na 3:0 pa je zvišal Rajsar. Dobrih pet minut pozneje je Rajsar zadel še drugič, Jezovšek pa je ob igralcu več zakuril petardo. Zadetek Celjana so sodniki priznali po ogledu videoposnetka. Domači so minuto pred koncem razburljive druge tretjine le uspeli premagati ljubljanskega čuvaja mreže, a Žiga Pešut je dve sekundi pred iztekom drugega dela izkoristil medlo obrambo gostiteljev in soigralce po protinapadu na odmor odpeljal s 6:1.

Sašo Rajsar je ob zmagi trikrat zadel in enkrat podal. Foto: Vid Ponikvar



V zadnjem delu so gostitelji med vratnici namesto Furlonga postavili 19-letnega Hannesa Stolla, ki je moral v 45. minuti po plošček v gol. Rajsar je namreč izkoristil novo številčno prednost in s hat-trickom zvišal na +6. Končnih 2:7 so Južni Tirolci postavili v 52. minuti, zadel je Max Oberrauch.

Selitev v Tivoli

Po zmagi zmajev je finalna serija zdaj izenačena in se se v nedeljo za dva obračuna seli v Ljubljano. Prvaka bi lahko najhitreje dobili prihodnjo sredo v Italiji, najpozneje pa v nedeljo, 21. aprila, prav tako na terenu Pustertala.

Alpska liga, finale, druga tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1-zadetek z igralcem več Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo potrebno

