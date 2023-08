Janja Garnbret je vse štiri balvanske probleme v finalu rešila v prvem poskusu, kar ni uspelo nobeni od finalistk. Naslov svetovne podprvakinje je osvojila Francozinja Oriane Bertone, bron pa Američanka Brooke Raboutou, ki se je na zmagovalni oder prebila po odličnem nastopu na zadnjem balvanu, tega je tako kot Garnbretova preplezala v prvem poskusu.



Tik pod zmagovalnim odrom je končala Francozinja Zelia Avezou, ki je še pred nastopom Raboutoujeve računala na bron, peto mesto je osvojila branilka naslova Američanka Natalia Grossman, šesto mesto pa je osvojila Japonka Ai Mori.

Galerija s finala, foto: Jan Virt/IFSC in Lena Drepella/IFSC

Slovenska šampionka je v prvi izjavi za Eurosport dejala, da se kljub številnim uspehom (40 zmag v svetovnem pokalu, sedem naslovov svetovne prvakinje) nikoli ne bo navadila zmagovati, zato je zanjo vsaka zmaga, kot bi bila prva, v izjavi za slovenske medije pa se je spomnila tudi na apokaliptične razmere v Sloveniji.

"Danes sem se težko osredotočila samo na tekmo, vidim in slišim namreč, kaj se dogaja v Sloveniji. Sočustvujem z vsemi ljudmi, ki so jih poplave prizadele. Želim si, da bi bila doma, da bi lahko na nek način pomagala, hkrati pa se zahvaljujem vsem, ki so pomagali ljudem v stiski. Zame ste vi prava inspiracija," je dejala olimpijska prvakinja.

V nedeljo nova priložnost za nov naslov

Svetovno prvenstvo se bo s polfinalnimi in finalnimi nastopi v težavnosti nadaljevalo jutri. V polfinalu bo nastopilo pet Slovenk, poleg Garnbretove, ki je prva favoritka za zmago, še Vita Lukan, Mia Krampl, Lucija Tarkuš in Sara Čopar. Prihodnji teden bo na sporedu še preizkušnja v olimpijski kombinaciji (balvani in težavnost), ki bo tudi kvalifikacijska tekma za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Finalistke:

1. Janja Garnbret (SLO)

2. Brooke Raboutou (ZDA)

3. Oriane Bertone (FRA)

4. Natalia Grossman (ZDA)

5. Ai Mori (JAP)

6. Zelia Avezou (FRA)



1. balvanski krog: vse finalistke so vrh balvana osvojile v prvem poskusu. To naj bi bil najlažji balvanski izziv v tem finalu.

2. balvanski krog: Zelia Avezou (vrh v sedmih poskusih, cona v petem poskusu 7/5), Ai Mori (brez vrha in cone 0/0), Natalia Grossman (brez vrha, cona v drugem poskusu 0/2), Oriane Bertone (vrh v tretjem poskusu, cona v prvem 3/1), Brooke Raboutou (brez vrha, cona v sedmih poskusih 0/7), Janja Garnbret (vrh in cona v prvem poskusu).

3. balvanski krog: Avezou (0/3), Mori (0/5), Grossman (0/5), Bertone (prekinitev tekmovanja zaradi tehničnih težav, 3/1), Raboutou (0/2), Garnbret (1/1)

4. balvanski krog: Avezou (0/1), Mori (0/0), Grossman (0/1), Bertone (0/1), Raboutou (1/1), Garnbret (1/1)



Končni vrstni red:

1. Janja Garnbret (SLO)

2. Oriane Bertone (FRA)

3. Brooke Raboutou (ZDA)

...

11. Julija Kruder (SLO)

29. Mia Krampl (SLO)

49. Vita Lukan (SLO)

43. Katja Debevec (SLO)

Dosežki slovenskih športnih plezalcev na svetovnih prvenstvih: Winterthur 2001: Martina Čufar, 1. mesto, težavnost Aviles 2007: Maja Vidmar, 3. mesto, težavnost Xining 2009 Maja Vidmar, 3. mesto, težavnost Mina Markovič, 3. mesto, kombinacija* Arco 2011 Mina Markovič, 3. mesto, kombinacija* München 2014 Jernej Kruder, 2. mesto, balvani Mina Markovič, 3. mesto, kombinacija* Gijon 2014 Mina Markovič, 2. mesto, težavnost Pariz 2016 Janja Garnbret, 1. mesto, težavnost Mina Markovič, 3. mesto, težavnost Innsbruck 2018 Janja Garnbret, 1. mesto, balvani Janja Garnbret, 1. mesto, kombinacija Janja Garnbret, 2. mesto, težavnost Gregor Vezonik, 3. mesto, balvani Hačiodži 2019 Janja Garnbret, 1. mesto, balvani Janja Garnbret, 1. mesto, težavnost Janja Garnbret, 1. mesto, olimpijska kombinacija Mia Krampl, 2. mesto, težavnost Moskva 2021 Luka Potočar, 2. mesto, težavnost Mia Krampl, 2. mesto, kombinacija* Bern 2023 Janja Garnbret, 1. mesto, balvani

Pred finalom

V Bernu v Švici se svetovno prvenstvo v športnem plezanju nadaljuje z balvansko preizkušnjo plezalk. V petek smo dobili novega svetovnega prvaka, Mickaela Mawemo, prvega Francoza z naslovom svetovnega prvaka v balvanih, slovenski ljubitelji športnega plezanja pa si kajpak želijo, da bi v ženski konkurenci slavili slovensko zmagovalko. Janja Garnbret je bila v balvanskem plezanju najboljša že na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku leta 2018 in leto pozneje še v Hačiodžiju, medtem ko je zadnje svetovno prvenstvo v Moskvi leta 2021 (naslov svetovne prvakinje na balvanih je osvojila Američanka Natalia Grossman) izpustila.

Branilka naslova svetovne prvakinje v balvanskem plezanju Natalia Grossman. Foto: Lena Drapella/IFSC

Super Janja igraje v finale

Garnbretova je v polfinalu brez težav rešila vse štiri balvanske probleme, za finale pa si želi še težjega izziva. "V finalu si želim, da bi bili balvani vsaj malce težji, da se res pokažejo tiste razlike, kdo je najboljši. Ne glede na vse, ali bo pač težka runda ali bo lahka, treba je biti popolnoma zbran in pripravljen na čisto vse, pa uživati zraven," je napovedala olimpijska prvakinja iz Tokia.

Julija Kruder je osvojila 11. mesto, kar je njen najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih. Foto: Lena Drapella/IFSC

Julija Kruder za las zgrešila finale

Blizu preboja v finale je bila tudi 25-letna Celjanka Julija Kruder, ki je na koncu osvojila 11. mesto, kar je njen najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih. "V polfinalu sem se dobro počutila, balvani so mi bili všeč, tudi s svojim plezanjem sem bila zadovoljna, škoda, ker sem bila tako blizu finalu. Brez tiste majhne napake v tretjem balvanu bi naredila veliko razliko v rezultatu. Vseeno 11. mesto na svetovnem prvenstvu ni tako slabo," je menila tekmovalka iz Celja, ki je v dvorani v Bernu lahko računala tudi na podporo brata Jerneja Krudra, ta je na prizorišče pripotoval kljub temu, da ga selektor Gorazd Hren ni uvrstil v reprezentanco.

Francozinja Oriane Bertone se je v finale prebila s tretjim dosežkom polfinala. Foto: Jan Virt/IFSC

Preostale tri Slovenke so ostale brez polfinalnega nastopa. Mia Krampl je z enim rešenim balvanom obstala na 29. mestu, Vita Lukan je bila 49., Katja Debevec pa je prvenstvo, nastopila je zgolj na balvanih, končala na 43. mestu.