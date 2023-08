Padec je pozabljen, Janja Garnbret suvereno v finale olimpijske kombinacije

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu v Švici je bila sreda rezervirana za polfinale v novi olimpijski disciplini, kombinaciji balvanov in težavnosti. Nastopile so tudi tri Slovenke, a je med njimi le Janja Garnbret napredovala v petkov finale najboljše osmerice. To je kljub grdemu padcu v prvem delu tekmovanja storila suvereno, z najboljšim izkupičkom polfinala. Vita Lukan in Mia Krampl, ki jima je dobro kazalo po balvanskem delu tekmovanja, sta na 14. oz. 17. mestu ostali brez finalne vstopnice. Najboljše tri iz finala si bodo že zagotovile nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

Janja Garnbret je že v dopoldanskem balvanskem delu polfinala v novi olimpijski disciplini, kombinaciji balvanov in težavnosti, pokazala svojo premoč in kljub grdemu padcu na drugem balvanu brez težav splezala do vrha vseh štirih balvanov, kar ni uspelo nobenih od tekmic. V večerni del tekmovanja, težavnostno plezanje, se je tako z izkupičkom 98,9 točke od 100 možnih podala kot najboljša, tam pa zaostala zgolj za Japonko Ai Mori, aktualno svetovno prvakinjo v tej disciplini.

Nova olimpijska kombinacija je sestavljena iz balvanskega in težavnostnega plezanja, medtem ko bo hitrostno plezanje na olimpijskih igrah v Parizu na sporedu kot ločena disciplina. Na olimpijske igre bo v kombinaciji in v hitrosti nastopilo po 20 tekmovalk in tekmovalcev, prvi trije v finalu kombinacije na svetovnem prvenstvu v Bernu, si bodo že zdaj zagotovili olimpijski nastop. Za Janjo Garnbret je to glavni cilj tega prvenstva.

V končnem seštevku je to pomenilo, da je Garnbretova osvojila najboljši dosežek polfinala s 175 točkami od 200 možnih, Morijeva (136,9 točk), ki je bila šesta po balvanih, pa je na drugem mestu zbrala 38 točk manj. Na tretjem mestu je Francozinja Oriane Bertone s 133.5 točkami.

V petkovem finalu bodo nastopile še Američanka Brooke Raboutou (122.1), Japonka Miho Nonaka (108 točk), Avstrijka Jessica Pilz (98.5), še ena Američanka Anastasia Sanders (92.5) in Korejka Jain Kim (91.1).

V polfinalu sta nastopili tudi Mia Krampl in Vita Lukan, a se žal nista prebili med osem najboljših, ki bodo nastopile v finalu. Tam si bodo dobitnice medalj že zagotovile olimpijski nastop v Parizu. Kramplova je kombinacijo končala na 14., Lukanova pa na 17. mestu.

Galerija po balvanskem delu polfinala (foto: Grega Valančič)

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

V moški konkurenci so gledalci v dvorani PostFinance Arena videla dva vrhova. Vrh smeri sta dosegla Japonec Sorato Anraku, ki s 184.9 točkami vodi po polfinalu in Britanec Toby Roberts, ki je zbral 164.7 točk. V finale so se prebili še Američan Colin Duffy (157), Japonec Tomoa Narasaki (148.7), Avstrijec Jakob Schubert (144.8), Čeh Adam Ondra (144.1), Korejec Dohyun Lee (126.3) in Francoz Paul Jenft (126.3), medtem ko je njegov obetavni rojak Mejci Schalck (125.9) za las ostal brez finala.

V moškem polfinalu ni bilo slovenskih tekmovalcev. Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Luka Potočar so svojo pot končali že v kvalifikacijah.