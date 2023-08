Tri Slovenke v boj za finale, Janja z najboljšim izhodiščem

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu v Švici se bodo v sredo s polfinalom v olimpijski kombinaciji (balvanski del se bo začel ob 9.00, težavnost pa ob 20.30) začele kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Na delu bodo tri Slovenke, poleg Mie Krampl in Vite Lukan še Janja Garnbret, ki je v Bernu osvojila že zlato v balvanih in srebro v težavnosti.

Kljub temu, da je Janja Garnbret prvi del svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Bernu v Švici opravila z odliko – v soboto je postala svetovna prvakinja v balvanskem, dan pozneje pa podprvakinja v težavnostnem plezanju –, najpomembnejši del prvenstva, to so kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu leta 2024, šele prihaja.

Garnbretova je v soboto postala svetovna prvakinja v balvanih, dan pozneje pa v težavnosti. Foto: Jan Virt/IFSC

Polfinale bo sestavljen iz dveh delov. Že v sredo dopoldne (9. 8.) bo na sporedu balvanski del (od 9.00 do 11.30 za ženske in od 13.00 do 15.30 za moške), zvečer pa bo na vrsti še težavnost (od 20.30 do 22.30).

Garnbretova v polfinale z najboljšim izhodiščem

V polfinalu bo nastopilo 20 najboljših plezalcev in 21 plezalk (zaradi enakega števila točk) v skupnem točkovanju uvrstitev v balvanskem in težavnostnem plezanju, ki je potekalo v prvem tednu prvenstva. Tudi tukaj je Garnbretova najboljša, v polfinale se podaja z najboljšim izkupičkom točk (1.805 točk – tisoč za zmago na balvanih in 805 za drugo mesto v težavnosti). Drugo mesto v kombinaciji zaseda 19-letna Japonka Ai Mori, ki je z zmago v težavnosti in šestim mestom v balvanih zbrala 1.495 točk, tretje pa Američanka Brooke Raboutou (1.235).

Ai Mori je nova svetovna prvakinja v težavnosti. Foto: Lena Drapella/IFSC

V polfinale nove olimpijske discipline, ki združuje balvansko in težavnostno plezanje, medtem ko je hitrostno plezanje po novem ločena olimpijska disciplina, v kateri bodo v Parizu podelili svoj komplet olimpijskih medalj, sta napredovali tudi Mia Krampl in Vita Lukan.

Kramplova ima na osmem mestu v razvrstitvi prvenstva po balvanih in težavnosti 649,5 točke (4. mesto v težavnosti in 31. mesto na balvanih), Lukanova, ki je v razvrstitvi kombinacije 17., pa 357,4 točke (10. mesto v težavnosti in 49. mesto na balvanih).

Mia Krampl se veseli nadaljevanja prvenstva. Foto: Lena Drapella/IFSC

V finalu samo osem prostih mest

V finale bo napredovalo samo osem tekmovalk oz. tekmovalcev, od tega si bodo le nosilci medalj že zagotovili nastop na olimpijskih igrah. Preostali bodo olimpijske vozovnice iskali na celinskih pokalih ali posebni seriji olimpijskih tekem.

Garnbretova ne skriva, da si želi pot na olimpijske igre zagotoviti že na tem prvenstvu, a se hkrati zaveda, da kljub odlični popotnici iz prvega dela tekmovanja in potrditvi izjemne forme, pot v Pariz ni samoumevna. Zaveda se, da bo v drugem delu prvenstva ključnih kar nekaj dejavnikov. Koncentracija skozi ves dan – polfinale na balvanih se bo začel ob 9.00, v težavnosti pa šele zvečer, z začetkom 20.30, učinkovitost brez nepotrebnih poskusov, kjer ne bo preveč trpela glava in tudi ne koža na prstih.

Vita Lukan je na prvenstvo pripotovala kot zmagovalka Briancona. Foto: Jan Virt/IFSC

Na preboj v finale upravičeno računa tudi Kramplova, ki olimpijsko izkušnjo že ima (v Tokiu je osvojila 18. mesto), priložnost pa bo skušala kar najbolje izkoristiti tudi Vita Lukan, ki je v Bern pripotovala z odlično popotnico, krstno zmago na tekmi v težavnosti v Brianconu v Franciji.

Finale deklet bo na sporedu v petek, 11. avgusta, ob 19.00, finale moški bo v nedeljo.

V polfinalu olimpijske kombinacije žal ne bomo videli slovenskih plezalcev. Zan Lovenjak Sudar (30. mesto), Anže Peharc (38. mesto) in Luka Potočar (39. mesto) so obstali že v kvalifikacijah.

