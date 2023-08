Janja Garnbret znova navdušila, tokrat za las boljša Japonka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret je v Bernu navdušila z novim vrhunskim nastopom in osvojila srebrno medaljo.

Foto: Lena Drapella/IFSC

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je nastopila v svojem še devetem finalu na svetovnih prvenstvih. To je njena že četrta kolajna v težavnosti na svetovnih prvenstvih, druga srebrna, ob tem ima še dve zlati.

V soboto je z izjemno predstavo osvojila svojo še sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, kar je največ med vsemi športnimi plezalkami in plezalci na prvenstvih.

Tokrat je bila od Garnbretove boljša 19-letna Japonka Ai Mori. V finalu sta tako Garnbretova kot Morijeva osvojili vrh smeri, a je bila japonska tekmovalka boljša v polfinalu, prav tako pa je bila hitrejša v finalni smeri od slovenske šampionke.

Prvenstva še ni konec. Prihodnji teden bo sledil vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami, polfinalom in finalom v olimpijski kombinaciji balvanov in težavnosti. Garnbretova se je z zmago na balvanih in srebrom v težavnosti zanesljivo uvrstila v boj za olimpijsko vozovnico za Pariz.