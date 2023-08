Pred športno plezalko Janjo Garnbret in kolesarjem Tadejem Pogačarjem je na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici in Stirlingu na Škotskem pomemben dan. V primeru obeh bo delno povezan s prihodnjimi olimpijskimi igrami v Parizu.

Garnbretova, aktualna olimpijska prvakinja, bi si lahko danes zvečer z uvrstitvijo med prve tri v disciplini olimpijska kombinacija že skoraj leto dni pred olimpijskimi igrami zagotovila olimpijski nastop, medtem ko bi Pogačar z uvrstitvijo med prvo deseterico v vožnji na čas Sloveniji v Parizu zagotovil še drugo olimpijsko vozovnico v tej disciplini. Korošico trenutek resnice čaka ob 19. uri, Gorenjca pa natanko ob 16.56.

Janja Garnbret pred finalom:

Trener Krajnik: Janja je po padcu povsem nared

Garnbretova se v večerni finale olimpijske kombinacije podaja kot suverena zmagovalka polfinala. Četrtek je namenila počitku in daljšemu obisku fizioterapevta Mateja Bombača, ki jo spremlja v Bernu, zvečer pa si je ogledala finale hitrostnega plezanja. Kot je povedal njen trener Roman Krajnik, se po sredinem padcu v balvanskem delu polfinala, ki je šokiral navijače, odlično počuti in je povsem pripravljena za najpomembnejši dan tega prvenstva.

Padec Garnbretove v polfinalu balvanov je šokiral navijače. Foto: Grega Valančič

Kakšen je format nove olimpijske kombinacije?



Nova olimpijska kombinacija je sestavljena iz balvanskega in težavnostnega plezanja, medtem ko bo hitrostno plezanje na olimpijskih igrah v Parizu na sporedu kot ločena disciplina. Na olimpijskih igrah bo v kombinaciji in v hitrosti nastopilo po 20 tekmovalk in tekmovalcev, prvi trije v finalu kombinacije in finalista hitrostne preizkušnje na svetovnem prvenstvu v Bernu si bodo oz. bosta že zdaj zagotovila olimpijski nastop. Za Janjo Garnbret je to glavni cilj tega prvenstva.



Plezalke bodo zvečer najprej opravile z balvani (štiri balvanske stene, plezalke plezajo brez uporabe vrvi), nato še s težavnostjo (visoka stena, plezalke med plezanjem ščiti vrv). Garnbretova se v finale podaja kot zmagovalka polfinala, v katerem je osvojila 175 od skupno 200 točk. Za primerjavo, izjemna Japonka Ai Mori, ki je v Bernu v težavnosti ugnala Garnbretovo, je na drugem mestu zbrala 38 točk manj (136,9 točk). V finalu se točke nabirajo od začetka.

Selektor: Nič ni samoumevno

Finale z zanimanjem pričakuje tudi selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren. Čeprav je zanj to že peto svetovno prvenstvo v vlogi selektorja (Pariz 2016, Innsbruck 2018, Hačiodži 2019, Moskva 2021 in Bern 2023), ni to nič manj stresno.

"Nikoli ne gre brez stresa," priznava Hren. "Čeprav sem samozavesten glede tega, da bo Janja tudi v finalu plezala dobro, pa je dejstvo, da nič ni samoumevno. Če bodo postavitve dovolj zahtevne, me ne bo tako skrbelo."

Trener Luka Fonda in selektor Gorazd Hren Foto: Grega Valančič

Hren se strinja, da je razlika med Janjo Garnbret leta 2016, ko je v Parizu kot 17-letnica plezalno sceno šokirala z osvojitvijo naslova svetovne članske prvakinje v težavnosti, in Janjo Garnbret danes ogromna, pa čeprav je vmes minilo samo sedem let.

"Razlika je ogromna. Če se spomnim na Pariz, takrat se je veliko govorilo o tem, da je na sceno prišla neka deklica, ki je zelo talentirana, niso pa bili njeni uspehi takrat tako samoumevni, kot se jih na žalost ali pa na veselje dojema danes. Na veselje zato, ker imamo nekoga tako dobrega, da lahko vedno in povsod zmaga, na žalost pa zato, ker je to za športnika res izjemno velik pritisk. Janja takrat tega bremena zagotovo še ni nosila, se je pa to čez leta samo stopnjevalo. Ves čas nosi veliko breme in veliko odgovornost," pripoveduje Hren, s katerim smo se na predvečer finala pogovarjali na prizorišču svetovnega prvenstva, v impozantni dvorani PostFinance Arena.

Janja Garnbret je prvi naslov svetovne prvakinje (težavnost) osvojila pri rosnih 17 letih:

Je spet napočil čas za Zdravljico?

Hren pričakuje, da si bo Garnbretova že danes zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024, kar v praksi pomeni, da se mora uvrstiti med prvi tri. "Bo pa seveda sama najbolj vesela zmage. Vsi vemo, da ima drugo mesto nekoliko grenak priokus, vendar, in to poudarjam, ne znotraj naše reprezentance, ampak v javnosti. Janja je perfekcionistka, to večkrat poudarja, in kot taka vedno starta na zmago. Želim si, da se ji želja uresniči. Da si zagotovimo olimpijski nastop in da še enkrat skupaj prisluhnemo Zdravljici."

Tako kot Garnbretova si v finalu tudi sam želi težkih postavitev. "Vsekakor si želim, da bi bil balvanski del čim bolj zahteven, saj bi se tako ustvarile večje razlike v številu točk (Garnbretova je že v balvanskem delu polfinala zbrala toliko točk, da ji za preboj med osmerico najboljših sploh ne bi bilo treba nastopiti v težavnosti, op. a.). Polfinale je bil ravno prav zahteven, bilo je točno tako, kot mora biti. Če bi bili balvani prelahki, bi se več tekmovalcem in tekmovalkam odprla vrata za nadaljevanje. Če samo pogledamo Ai Mori, je vidno, da ima v balvanih veliko težavo - zaradi višine je pogosto omejena pri balvanskem delu - in ni niti približno tako dobra, kot je Janja, tudi njen odriv je precej slabši. Tudi kar zadeva moč, je Janja brez vprašanja precej močnejša. A če bi bili balvani lahki, bi Japonka dobila nekoliko večjo možnost v nadaljevanju finala. Pričakujem, da bo tudi smer v težavnosti dovolj težka, in taki morajo biti tudi balvani. Janja si želi čim težjih postavitev in sam razmišljam enako."

Finalistke, vrstni red uvrstitev v polfinalu (19.00): Janja Garnbret, SLO Ai Mori, JAP Oriane Bertone, FRA Brooke Raboutou, ZDA Miho Nonaka, JAP Jessica Pilz, AUT Anastasia Sanders, ZDA Jain Kim, KOR

Kombinacija mladosti in izkušenj

V finalu bomo spremljali zanimivo kombinacijo mladosti in izkušenosti. Od komaj 16-letne Američanke Anastasie Sanders in Japonca Sorata Anrakuja do 34-letne Korejke Jain Kim, 32-letnega Avstrijca Jakoba Schuberta in 30-letnega Čeha Adama Ondre. Hren pravi, da ga oboje veseli.

Za olimpijsko vozovnico se bo potegovala tudi Korejka Jain Kim. Foto: Jan Virt/IFSC

"Prihajajo nove generacije, ki so res izvrstne. Anraku je izjemen plezalec, zelo je mlad in zelo dobro pleza. Ne bom rekel, da je dominanten, je pa na dobri poti. Veseli me tudi, da mlade tekmovalke kažejo zelo dobre predstave, hkrati pa me navdušuje, da tudi tekmovalci, kot sta Schubert in Ondra, lahko še vedno konkurirajo mlajšim. Upam, da bo tudi v moški konkurenci katera od olimpijskih vozovnic prišla v roke starejših tekmovalcev, da ne bodo vseh pobrali mlajši, pred katerimi je še veliko priložnosti."

Finalisti (finale bo na sporedu v soboto, 12.8.) Sorato Anraku, JAP( 184,9 točke) Toby Roberts, VB (164,7) Colin Duffy, ZDA (157) Tomoa Narasaki, JAP (148,7) Jakob Schubert, AUT (144,8) Adam Ondra, ČEŠ (144,1), Dohyun Lee, KOR (126,3) Paul Jenft, FRA (126,3)

Mia Krampl Foto: Lena Drapella/IFSC Vita Lukan Foto: Grega Valančič

V polfinalu olimpijske kombinacije sta nastopili tudi Vita Lukan in Mia Krampl, ki bi za preboj v finale morali prikazati boljši nastop v težavnosti, ki je njuna močnejša disciplina. Na koncu sta osvojili 14. oz. 17. mesto, pot na olimpijske igre pa si bosta poskušali zagotoviti na evropskem prvenstvu, ki bo konec oktobra v Lavalu v Franciji, ali na eni od kvalifikacijskih tekem, ki bodo na sporedu spomladi prihodnje leto.

