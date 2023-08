Janja Garnbret: Lep občutek je, ko se zbudiš ob kolajnah #foto

"Moram priznati, da je lep občutek, ko se zbudiš ob kolajnah, predvsem pa ob zagotovljeni vozovnici za olimpijske igre," je tri dni po koncu svetovnega prvenstva v Bernu v Švici na druženju z novinarji razlagala Janja Garnbret, ki se iz dežele sira in čokolade vrača z dvema naslovoma svetovne prvakinje in enim naslovom podprvakinje, predvsem pa, in to ji pomeni največ, z zagotovljenim nastopom na olimpijskih igrah v Parizu 2024, kjer bo branila olimpijski naslov iz Tokia.

Poudarila je, da se je vseh 12 dni, kolikor je trajal plezalni vrhunec sezone, počutila zelo dobro, bila je povsem osredotočena na svojo nalogo. "Na tem prvenstvu smo odlično delovali kot ekipa, se imeli zelo lepo v vsakem trenutku, vzdušje je bilo odlično in posledično je bilo vse lažje. Zagotovo si bom zapomnila, da sem res uživala v plezanju in imela ob sebi ljudi, ki so mi vedno stali ob strani ter mi olajšali delo na steni. Ob tem si bom zagotovo zapomnila tudi pripravljalno obdobje in prvenstvo kot rezultat dobrega dela in pripravljenosti. Letos sem prvič imela resnejšo poškodbo in okoliščine so bile nove. Kljub temu mi je uspelo doseči zastavljen cilj."

Cilj njene sezone je dosežen, njen naslednji letošnji cilj je dobro opravljena tekma svetovnega pokala v Kopru, dolgoročni pa olimpijske igre. "Naslednja velika kljukica mora biti narejena v Parizu, do takrat pa še nekaj vmesnih ciljev, vključno s celotnim procesom treninga, ki me dejansko pripelje do stanja, v katerem lahko računam na najboljši rezultat."

Kot je že pred dnevi v pogovoru za Sportal napovedal njen trener Roman Krajnik, priprave na športni vrhunec leta 2024 začneta 1. novembra letos.

Mia Krampl, svetovna podprvakinja 2019 v težavnosti, svetovna podprvakinja 2021 v kombinaciji in aktualna evropska podprvakinja v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost, je na prvenstvo odpotovala z višjimi cilji, a je bila kljub razočaranju v kombinaciji s celotnim svetovnim prvenstvom zadovoljna. V težavnosti je zasedla četrto mesto, kar je njen najboljši rezultat letošnje sezone. In to na tekmi, kjer je res celotna konkurenca. Tudi v kombinaciji je balvane solidno plezala. "To je potrditev, da sem na pravi poti, in s tako glavo grem tudi v zadnji del sezone." Mia Krampl Foto: Grega Valančič Vita Lukan je zaradi poškodbe kolena v začetku leta prilagodila sistem treninga. Do prve tekme svetovnega pokala v Innsbrucku še ni bila na ravni, kot bi si želela. Zmaga v Brianconu, ki je bila tik pred Bernom, pa ji je prinesla veliko sproščenosti. Največja pričakovanja v Bernu je imela na posamezni tekmi v težavnosti, kjer je le za en gib zgrešila finale. "Kljub temu sem zadovoljna s svojim nastopom. Na žalost mi ni uspelo ponoviti podobne predstave v polfinalu kombinacije. Če potegnem črto, sem pa zadovoljna že z uvrstitvijo med najboljših 20, ker verjamem, da lahko še nadgradim formo, sploh v balvanih." Vita Lukan Foto: Grega Valančič

Selektor slovenske reprezentance in trener Gorazd Hren je povzel še preostale uspehe tekmovalcev. "Tudi preostala dekleta so bila odlična, v težavnosti je bilo vseh pet v polfinalu in na koncu Mia tik pod stopničkami na četrtem mestu. V balvanih je bila Julija Kruder odlična 11. Pri fantih smo si gotovo želeli boljše nastope, nismo pričakovali, da se bo vse končalo že v kvalifikacijah, predvsem Luka (Potočar, op. a) ni imel svojega dne v težavnosti."

Vita Lukan, Janja Garnbret in selektor Gorazd Hren. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob tem je dodal, da ima slovenska reprezentanca v svojem arhivu že 23 kolajn s svetovnih prvenstev. "Zadnjih 15 let prihajamo Slovenci domov z vsaj eno medaljo. To je nekaj, česar nima ravno vsaka svetovna reprezentanca. To gre vse pripisati navdušenosti naših športnikov in trenerjev, garanju in dobremu delu vrsto let. Res že dolgo krojimo vrh in upajmo, da tako ostane."

Rezultati slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Bernu 2023: Janja Garnbret: 1. mesto v balvanih, 1. mesto v kombinaciji in 2. mesto v težavnosti Mia Krampl: 4. mesto v težavnosti, 31. mesto v balvanih in 14. mesto v kombinaciji Vita Lukan: 10. mesto v težavnosti, 49. mesto v balvanih in 17. mesto v kombinaciji Lucija Tarkuš: 18. mesto v težavnosti Sara Čopar: 21. mesto v težavnosti Julija Kruder: 11. mesto v balvanih Katja Debevec: 43. mesto v balvanih Luka Potočar: 33. mesto v težavnosti, 37. mesto v balvanih, 39. mesto v kombinaciji Zan Lovenjak Sudar: 51. mesto v težavnosti, 21. mesto v balvanih, 30. mesto v kombinaciji Anže Peharc: 65. mesto v težavnosti, 27. mesto v balvanih, 38. mesto v kombinaciji Paraplezalci: Matej Arh: 8. mesto Manca Smrekar: 10. mesto Tanja Glušič: 13. mesto

