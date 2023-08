Padec Janje Garnbret na drugem balvanu polfinala v olimpijski kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici je bil bistveno resnejši, kot so dajala vtis poznejša zagotovila najboljše plezalke v zgodovini. "Če Mateja (fizioterapevta Bombača iz Rehaba, op. a.) v Bernu ne bi bilo z nami, bi bilo za Janjo tekme konec," poudarja njen trener Roman Krajnik, ki ima v mislih že začrtan program treningov do olimpijskega nastopa. "Priprave na Pariz začneva 1. novembra!" sporoča Krajnik, ki pravi, da je to, kar počne njegova varovanka, zunajzemeljsko.

Janja Garnbret, najuspešnejša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja, se iz Berna v Švici vrača z dvema naslovoma svetovne prvakinje – v balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji –, srebrno medaljo v težavnostnem plezanju, in kar je najpomembnejše, olimpijsko vstopnico za Pariz 2024. Mesto na olimpijskih igrah, kjer bodo v plezanju podelili dva kompleta medalj, v hitrostnem plezanju in kombinaciji, sta si v Bernu zagotovili tudi Avstrijka Jessica Pilz in Japonka Ai Mori, ki še naprej prikazuje izjemne predstave v težavnosti. Kaj tako zgodnja zagotovitev olimpijske vozovnice pomeni za 24-letno Korošico, ki se kljub že tako neverjetni rezultatski zbirki ne ustavlja, kako resen je bil v resnici njen padec v polfinalu kombinacije in kdaj začne trenirati za Pariz, smo vprašali njenega trenerja Romana Krajnika. Njegova nesporna trenerska kakovost ni neopažena, med intervjujem za Sportal je bil tudi on deležen številnih čestitk.

Kaj dejstvo, da si je Janja Garnbret tako zgodaj, leto dni pred predvidenim finalom v športnem plezanju v Parizu, zagotovila olimpijski nastop, pomeni za sam proces dela?

Najin edini cilj te sezone je bil zagotovitev olimpijskega nastopa v Parizu, in to zdaj, na svetovnem prvenstvu v Bernu. Razlog? Zato, da imava po prvenstvu mir in da se lahko začneva pripravljati na Pariz, tako kot sva se pripravljala na Tokio. To pomeni predvsem to, da imava dovolj časa. Da si nadeneva plašnice, če karikiram, in se pripravljava samo na olimpijsko tekmo.

Bo Janja v tej sezoni še tekmovala? Najverjetneje jo bodo slovenski navijači videli v Kopru, kjer bo tekma svetovnega pokala v težavnosti 8. in 9. septembra?

V Kopru zagotovo, morda pa tudi na kakšni promocijski tekmi, zgolj zaradi užitka.

Ustaviva se še pri padcu v polfinalu kombinacije. Koliko je vas šokiral tisti padec, predvsem pa Janjin odziv po samem padcu? Ko je kar nekaj časa obsedela na blazinah in ni bila videti čisto prava. Kako blizu ste doživeli vse skupaj?

Stal sem čisto blizu, morda sem bil dva metra oddaljen od stene. Ko sem videl padec, pa niti ne toliko padec kot pa njen odziv po padcu, sem si mislil: Tole pa ni dobro.

A se je hitro pobrala in preplezala vse naslednje balvane. Mislim, da ni človeka na svetu, ki bi bil česa takega sposoben. Da bi se po takem padcu vrnil na steno in splezal bolder v naslednjem poskusu.

Ko pa sem jo videl na naslednjem balvanu, ko je bila recimo temu ne ravno najbolj pri sebi, smo delegata zveze prosili, ali lahko njen fizioterapevt Matej pristopi do nje in se prepriča, da je vse v redu, ali čuti kakšne bolečine, a je rekla, da je z njo vse v redu. Takrat je bila tako ali tako v povsem svojem elementu.

Ko je prišla pod zadnji balvan, niti starta ni videla dobro. Skratka, ni se počutila dobro in takrat sem se res ustrašil. Moram reči, da je res sreča, da smo v Bern pripeljali Janjinega fizioterapevta in da se ni ponovila zgodba z evropskega prvenstva v Münchnu, kjer reprezentanca s seboj ni imela fizioterapevta. Če Mateja (Bombač iz Rehaba, op. a.) v Bernu ne bi bilo z nami, bi bilo za Janjo tekme konec.

Hočete reči, da je bil Janjin padec resnejši, kot so bile prve informacije?

Bistveno resnejši.

Kateri del telesa je bil najbolj na udaru? Vrat, hrbet?

Padla je neposredno na glavo in jo je dobesedno zabilo. Če ne bi Matej opravil svojega dela, zvečer ne bi plezala oz. bi bilo to zelo težko. Brez njega si danes treninga vrhunskega športnega plezalca več ne predstavljam. Tudi sam se je začel ukvarjati s plezanjem, zato tudi lažje razume, kaj se med plezanjem dogaja v telesu.

Vrniva se v Pariz. Čez leto dni boste zagotovo tam. 10. avgusta 2024 bo v mestu ljubezni finale v olimpijski kombinaciji, kjer bo, to zdaj že vemo, nastopila tudi Garnbretova. Ste ga že obiskali?

Da, bil sem že v Parizu. Večkrat smo plezali v Fontainebleauju, ki je znan kot plezalna meka … Kar pa zadeva olimpijske igre, pa je bilo najprej rečeno, da bo olimpijska tekma v športnem plezanju v parku pod Eifflovim stolpom, a so jo pozneje žal prestavili na ulico Saint Denise. Blizu dvorane Bercy … (kjer je Janja Garnbret leta 2016 osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje. (Stara je bila komaj 17 let.)

Že zdaj lahko rečemo, da bodo to zelo drugačne olimpijske igre, ne samo zato, ker bo hitrostno plezanje ločena disciplina in Janjo čaka kombinacija disciplin, ki jih obvlada, balvanov in težavnosti, pač pa tudi zato, ker bodo športniki nastopali pred množico navijačev in ne zgolj peščico, tako kot je bilo to v Tokiu.

Gotovo, tudi zaradi ljudi. Tokio je bil popolna izkušnja za Pariz. Tudi proces priprav na Pariz bo drugačen, vse bo posvečeno temu, po kar gremo. Zdaj ste mi dali misliti, že razmišljam, kaj vse naju čaka. Načrt tako ali tako že imam … Priprave na Pariz začneva 1. novembra!

V svoji karieri ste sodelovali s številnimi vrhunskimi plezalci, bili ste tudi selektor slovenske in avstrijske reprezentance, tako da imate izkušnjo sodelovanja z različnimi športniki. Kaj bi rekli, da pri svoji najuspešnejši varovanki najbolj občudujete? Kaj Janja Garnbret ima, česar drugi nimajo?

Zagotovo je ena stvar to, da je sposobna prenašati ogromen pritisk, ki si ga v prvi vrsti nalaga sama in ki ga čuti tudi iz okolice. Res je, da smo vsi govorili, da si bo vozovnico za Pariz zagotovila že v Bernu, vseeno pa to ni bila lahka naloga oz. malokdo ve, kaj vse prestaja na vsaki tekmi. Ko ne gre samo tekmovat, ampak gre zmagat. To, kar ona počne, je zunajzemeljsko.

Pa toliko časa …

Pa toliko časa in najbrž bo to počela še nekaj časa.