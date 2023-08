Avstrijcu Schubertu še šesti naslov svetovnega prvaka

Za dobitnikom brona z olimpijskih iger v Tokiu pred dvema letoma je bil tokrat drugi Američan Colin Duffy (160,7), bron je osvojil Japonec Tamoa Narasaki, trikratni svetovni prvak (156,7). Prva trojica v kombinaciji si je zagotovila tudi nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

V Švici Slovencev ni bilo v zaključnih bojih. Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Luka Potočar so obstali že v kvalifikacijah ter v razvrstitvi kombinacije končali na 30., 38. oziroma 39. mestu.

Šampionka Janja Garnbret je v petek, ko so se zaključili slovenski nastopi, zmagala v kombinaciji balvanov in težavnosti ter si poleg zlate kolajne zagotovila tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu. To je bila deseta kolajna na SP za 24-letno Korošico, osma zlata. Z dvema zlatima in srebrno kolajno je tudi absolutna zmagovalka prvenstva v Švici.

V polfinalu sta tekmovali še dve Slovenki, Mia Krampl in Vita Lukan, a bili s 14. oziroma 17. mestom prekratki za nastop med najboljšo osmerico.

