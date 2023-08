Plezalni center Plus Climbing Koper bo v petek in soboto, 8. in 9. septembra, drugič gostil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na startni listi so tudi letos skoraj vsi najboljši.

Plezalni center Plus Climbing Koper bo v petek in soboto, 8. in 9. septembra, drugič gostil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na startni listi so tudi letos skoraj vsi najboljši. Foto: Grega Valančič/Sportida

Manj kot tri tedne nas loči do trenutka, ki ga slovenski ljubitelja plezanja težko pričakujejo. Koper bo 8. in 9. septembra 2023 prizorišče predzadnje tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v tej sezoni. Lani si je tekmo na novi steni velikanki, kjer je v moški konkurenci slavil slovenski plezalec Luka Potočar, v ženski pa Japonka Ai Mori pred Janjo Garnbret, ogledalo skoraj deset tisoč navijačev, idejni oče in vodja plezalnega centra Plus Climbing Koper Luka Fonda si želi, da bi se jih letos na Obali zbralo še več. Prihodnje leto bo na istem prizorišču tudi svetovno univerzitetno prvenstvo v športnem plezanju (FISU), upajo pa tudi na nadgradnjo zunanje balvanske stene.

"Radi bi še presegli lanske številke obiskovalcev, poleg tega 'dolgovi' do lanske tekme v Kopru ostajajo odprti," je namignil Luka Fonda, v mislih pa v šali ciljal na Janjo Garnbret, ki je lani morala priznati premoč tudi letos superiorne Japonke Ai Mori, in bo pred domačimi navijači brez dvoma zelo motivirana, da se zavihti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Lanska zasedba na zmagovalnem odru v Kopru: drugouvrščena Janja Garnbret, zmagovalka Ai Mori in tretjeuvrščena Brooke Raboutou. Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški konkurenci je svojo krstno zmago slavil Luka Potočar. Na fotografiji s svojim trenerjem Domnom Švabom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenka in Japonka bosta v Kopru nastopili tudi letos, na startni listi pa je tudi številčno zastopana slovenska reprezentanca z Mio Krampl, četrto v težavnosti na svetovnem prvenstvu v Bernu, Vito Lukan in Luko Potočarjem, lanskim zmagovalcem Kopra, na čelu.

"Prepričan sem, da jih bomo tudi letos prišli podpret," si obeta Fonda in napoveduje, da bo sam dogodek letos še na višji ravni kot v prvi izvedbi.

Janja Garnbret: Doma mi je najtežje tekmovati



"Na Koper in še prej Kranj imam zelo lepe spomine, ker je organizacija vedno na vrhunski ravni, stena je odlična, na morju smo, ogromno ljudi je, vse je vrhunsko, ni pa skrivnost, da mi je doma najtežje tekmovati. Pred domačo publiko hočem vedno pokazati največ in zato je pritisk doma največji," je v pogovoru za Sportal, ki smo ga v Bernu v Švici opravili jutro po tem, ko je postala svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji, povedala Janja Garnbret.

Dobra obiskanost nove stene

Nova stena v Kopru lepo živi, zagotavlja sogovornik. "Z reprezentanco smo naredili res ogromno kakovostnih treningov, steno so preizkusili skoraj vsi velemojstri svetovnega pokala in mednarodnih tekem. Projektov je dovolj, tudi za prihodnost, upamo pa še na nadgradnjo zunanje balvanske stene za velike tekme, kot je svetovni pokal."

Na steni v Kopru so v zadnjem obdobju trenirali člani nemške reprezentance, mladinska reprezentanca Avstrije, pa španska, brazilska in hrvaška reprezentanca.

"Interesa je veliko, nazadnje smo imeli na obisku celo kitajsko reprezentanco, ki bi se pri nas rada pripravljala za olimpijske kvalifikacije, tudi Francozi so pokazali zanimanje," pravi Fonda. O možnosti uporabe stene za ljubiteljske plezalce pa: "Interesa je res veliko, je pa naš šport v taki fazi razvojnega obdobja, ko je zelo težko najti ravnotežje med rekreacijo na eni strani in vrhunskim plezanjem na drugi. Treba je pripraviti strategijo in se odločiti, ali se greš plezanje na visoki ravni, kar v praksi pomeni, da preostali, se pravi ljubiteljski plezalci, stene ne morejo uporabljati, saj so smeri pretežke, ali obratno, kar pomeni, da se greš rekreativno plezanje, ko steno lahko uporabljajo šole in otroci. Skombinirati to dvoje pa je zelo težko," ugotavlja Fonda.

Janja Garnbret Mia Krampl med ogledom smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobri obeti izkoriščenosti stene za hitrost

Zagotavlja, da ni bojazni, da bi se na steni za hitrostno plezanje, ki predstavlja levi del velike plezalne površine, nabiral prah, ne glede na to, da v Sloveniji trenutno nihče resneje ne trenira te discipline, je pomembna tudi zato, ker bo na prihodnjih olimpijskih igrah v Parizu imela svoj komplet medalj.

"Tudi stena za hitrost je zasedena, na njej so trenirali tudi tujci 'spidaši'. Takoj ko je bilo končano svetovno vojaško prvenstvo, so se iz sveta hitrostnega plezanja takoj najavili na treninge v Kopru, tudi na IFSC (Mednarodna zveza za športno plezanje, op. a.) so povpraševali, ali bi se dalo v Kopru izpeljati tudi tekmo v hitrosti. Kaj bo s tem, ne vem, zanimanje pa obstaja. Je pa vse to seveda povezano s še večjo organizacijo in preostalimi logistično-ekonomskimi zadevami, ki bi se v tem primeru bistveno povečale," poudarja Fonda.

"V programu je tudi organizacija prvenstva FISU – to je univerzitetno svetovno prvenstvo (9. do 12. september 2024), kjer bomo združili tekmo svetovnega pokala in svetovnega univerzitetnega prvenstva. Cel kup zadev pripravljamo, bi pa ob tem pozval odločevalce, ministrstvo za šport in različne institucije, ki so vpletene v organizacijo velikih športnih tekmovanj, naj zagotovijo večjo podporo pri organizaciji takšnih dogodkov. Mislim, da si Slovenija to zasluži," je prepričan Fonda.

Selektor Gorazd Hren ter trener, idejni oče in vodja plezalnega centra Plusclimbing Koper Luka Fonda. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmo svetovnega pokala bo spremljal pester program Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru bo tudi letos potekala dva dneva. Prvi dan, v petek (8. septembra) dopoldne, bodo v času kvalifikacij (od 9.00 do 15.00) izpeljali mini olimpijado za učence osnovnih šol s pridihom planinstva in športnega plezanja, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.



Pred polfinalnim nastopom (17.00 - 19.30) bo za ogrevanje vzdušja skrbel DJ z glasbenim programom, na stojnicah na prizorišču pa se bodo predstavljali lokalni ponudniki in partnerji prireditve. Polfinale bo na sporedu ob 20.00.



Pester spremljevalni program se bo nadaljeval tudi v soboto (9. 9.). Ob 17. uri se bodo navijači lahko prepustili glasbi mladih glasbenih skupin v sklopu akcije Prva priložnost, finale bo potekal med 20.00 in 22.00, po končanem finalu pa bodo zbrano množico zabavali člani skupine Tabu.



Cene enake kot lani, generalni sponzor ponuja ugodnosti Cene vstopnic ostajajo enake kot lani. Odrasli bodo za enotno vstopnico za oba večera odšteli 20 evrov, otroci pa 10 evrov. Letošnja novost so VIP-vstopnice po 95 evrov. Posebna vstopnica omogoča sedež v bližini plezalne stene, brezplačno parkirišče in pogostitev.



Za vse tiste, ki so lani izkoristili ponudbo generalnega sponzorja dogodka Prve Osebne zavarovalnice za brezplačen ogled tekmovanja, bo letos omogočila nakup dveh vstopnic po polovični ceni, hkrati pa bodo ti lahko ugodnost zagotovili tudi svojemu prijatelju z osebnim povabilom.



PROGRAM Petek, 8. september Kvalifikacije 09:00 15:00 Program za OŠ in mlade z Mini olimpijado 09:00 12:00 Plezanje na mobilni plezalni steni 09:00 14:00 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ 17:00 19:30 Polfinale 20:00 Sobota, 9. september Program na stojnicah in glasbeni program 17:00 19:30 Koncert mladih bandov Prva priložnost 17:00 19:30 Otvoritev finala 19:30 20:00 Finale 20:00 22:00 Koncert skupine Tabu 22:00 24:00

