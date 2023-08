Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

18-letna Sara Čopar iz Laškega je osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnosti v konkurenci do 20 let.

Sara Čopar je na mladinskem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju danes v Seulu osvojila zlato kolajno v kategoriji do 20 let. To je že njen četrti naslov svetovne prvakinje v mladinski konkurenci. Laščanka je edina med finalistkami osvojila vrh smeri. 18-letno Slovenko čaka še nastop v balvanskem plezanju.

"Počutim se fenomenalno. Noro je. Res sem vesela, kaj mi je uspelo. Za to sem trenirala celo sezono in v finalu sem imela priložnost, da pokažem kako sem trenirala, kaj sem sposobna in kako plezam," je po tekmi v smehu razlagala mlada Slovenka.

Kdo je Sara Čopar?

A pot do zmage ni bila lahka. "Predvsem v polfinalu je bilo težko. Mučila sem se za vsak gib, bila sem nervozna. V finalu pa sem se sprostila in v smeri uživala. Ko je imela na koncu Japonka težave in padla, sem razmišljala o zlatu. In uspelo mi je. Smer je bila dovolj težka, da sem se na koncu veselila zmage," je še dodala.

Jasni so tudi cilji v bližnji prihodnosti. "Tukaj bom nastopila še na balvanih, potem pa me čaka še domača tekma v Kopru. To komaj čakam. Na tej steni smo veliko trenirali, dobro jo poznamo, veselim pa se tudi nastopa pred domačimi gledalci, ki jih bo zanesljivo spet veliko."

Preostala Slovenca v kategoriji do 20 let sta se uvrstila v polfinale. Lovro Črep je bil 18. in Rosa Rekar 20.

Odlično je v kategoriji do 18 let nastopila tudi Jennifer Eucharia Buckley, ki je dosegla enako višino kot tretjeuvrščena Japonka Manami Yama, glede na prejšnje dosežke pa končala na šestem mestu. Višina 23+ je bila ena ključnih točk v smeri, saj je tam tekmo končalo kar šest finalistk.

Tudi v kategoriji do 18 let sta se v polfinale uvrstila preostala slovenska reprezentanta. Zala Mlakar Starič je bila 13. in Gorazd Jurekovič 18.

