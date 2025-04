Luka Potočar, skupni zmagovalec sezone 2022 svetovnega pokala v težavnosti, si je po več kot dveh letih in pol znova zaželel, da bi stopil na zmagovalni oder pokala, a je padel pred zadnjim delom finala na oprimku številka 32 in bil po polovici tekmovanja med najboljšimi tremi. V nadaljevanju uvrstitve med prvo trojico ni zadržal, pred njim so bili na koncu Anraku, ki je edini prišel do vrha, njegov rojak Neo Suzuki (40+), Španec Alberto Gines Lopez (39+), tretji Japonec Satone Yoshida (33) in Kitajec Yufei Pan (32+).

Prvo mesto sta si v finalu med plezalkami razdelili Britanka Erin McNeice in Južnokorejka Chaehyun Seo, ki sta dosegla isti oprimek (41) in tudi v istem času (4:26). Tretja je bila Američanka Aannie Sanders (39+), zmagovalka uvodne tekme v Keqiau na Kitajskem na balvanih.

Mia Krampl, Sara Čopar, Rosa Rekar in Jennifer Buckley so se v tem vrstnem redu zvrstile od devetega do 12. mesta v sobotnem polfinalu. S tem so končale tik za osmerico, ki si je zagotovila finale, Vita Lukan pa je bila 24.

Svetovni pokal se bo po kitajskem uvodu nadaljeval maja, med drugim in četrtim bosta na Baliju tekmi v težavnosti in hitrosti, 16. do 18. maja pa bo v brazilski Curitibi nastop na balvanih. Najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret, dvakratna olimpijska ii osemkratna svetovna prvakinja športnega plezanja, se je odločila za tekmovalni premor. Karavani se bo pridružila kasneje, konec junija v Innsbrucku.