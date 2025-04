Slovenski športni plezalec Luka Potočar je bil sedmi v polfinalu tekme svetovnega pokala v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem. Kot edini slovenski predstavnik se je uvrstil v nedeljski finale. Pet slovenskih plezalk je tekmovanje končalo v polfinalu. V polfinalu sta bila najboljša Japonec Sorato Anraku in Španec Alberto Gines Lopez, ki sta zmogla oceno 49+, Potočar je zaključil pri 46.

V ženski konkurenci so Mia Krampl, Sara Čopar, Rosa Rekar in Jennifer Buckley v tem vrstnem redu zvrstile od devetega do 12. mesta, Vita Lukan je bila 24.

Štiri Slovenke so tako končale tik za zadnjim mestom, ki še vodi v finale. Francozinja Helene Janicot je končala z oceno 41+ na osmem mestu, Krampl (40), Čopar (39+), Rekar (39+) in Buckley (39) pa so ji tesno sledile. Na repu je ostala le Lukan (23+).

"V bistvu sem kar zadovoljen. Mogoče je bila preveč kakšna napaka v zadnjem delu, ki je bil tudi tehnično najbolj zahteven. Smer se mi sicer ni zdela težka, polfinalne so običajno najtežje. Zaključek pa je bil tokrat tehnično in fizično zahteven. Če bi nekaj moči privarčeval na začetku bi lahko prišel dlje. Vesel sem, da sem nazaj v finalu, že kar nekaj časa sem bil brez njega. V nedeljo pa napadam na boljši izid, kot sem ga zmogel v polfinalu," je dejal Potočar.

Mia Krampl je tekmo končala na 9. mestu, tik za osmerico finalistk. Foto: www.alesfevzer.com

Štiri Slovenke so končale tik za zadnjim mestom, ki še vodi v finale. Francozinja Helene Janicot je končala z oceno 41+ na osmem mestu, Krampl (40), Čopar (39+), Rekar (39+) in Buckley (39) pa so ji tesno sledile. Na repu je ostala le Lukan (23+).

Mia Krampl: Dobra popotnica za naprej

"Zlagala bi se, če ne bi rekla, da sem dobro plezala, čeprav sem za mesto zgrešila finale. Bila sem brez večjih napak na poti. Tudi do giba, s katerim sem končala, nisem bila utrujena. Bolj je šlo tedaj za napačno postavitev nog kot kaj drugega. Jezna sem, da sem naredila napako. A je to dobra popotnica za naprej. Vem, da lahko boljše odplezam. Naslednjič se moram bolje postaviti, da razmislim, kako delam gibe," je sladko kislo nastop ocenila Krampl.

Med plezalkami so štiri dosegle vrh, prvo mesto so si razdelile Britanka Erin McNeice, Američanka Aannie Sanders in Južnokorejka Chaehyun Seo, četrta je bila Italijanka Laura Rogora.

Finale bo v nedeljo ob 13. uri po slovenskem času, boj za zmago bodo začele plezalke.

Preberite še: