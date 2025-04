Potočar v kvalifikacijah z dvema vrhovoma, uspešne tudi Slovenke

Slovenski športni plezalci so bili uspešni v kvalifikacijah tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Wujiangu na Kitajskem. Najboljši Slovenec je bil Luka Potočar z osvojenima vrhovoma v obeh kvalifikacijskih smereh. Polfinale, ta bo v soboto, so si zagotovile tudi Sara Čopar, Mia Krampl, Rosa Rekar, Vita Lukan in Jennifer Buckley.

Potočar je bil del devetih tekmovalcev, ki so obe steni v kvalifikacijah premagali od prvega do zadnjega oprimka.

"Tako je vedno na začetku sezone, ne veš točno, kje si. Ne veš, kako so ostali pripravljeni. Sem vesel, da sem danes potrdil dobro formo. So bile sicer malo lažje kvalifikacije, tudi ostali so dosegli več vrhov. Sem zadovoljen s svojim plezanjem, tudi počutil sem se dobro. S tako miselnostjo in s tako glavo grem naprej v polfinale," je sporočil edini Slovenec v moški konkurenci v težavnosti na Kitajskem.

Potočar je lani v Parizu kot prvi Slovenec med moškimi nastopil na OI ter v kombinaciji balvanov in težavnosti končal na 16. mestu. Leta 2021 je postal svetovni podprvak v težavnostnem plezanju. Prvo zmago v svetovnem pokalu je osvojil leta 2022 v Kopru, takrat je prvič osvojil tudi seštevek sezone v težavnosti.

V ženski konkurenci je v kvalifikacijah nastopilo pet Slovenk. In prav vse so se uvrstile v sobotni polfinale. Britanka Erin McNiece, Anni Sanders iz ZDA in Chaehyun Seo iz Južne Koreje so si zagotovile najboljše izhodišče s preplezanima obema smerema.

Sara Čopar Foto: Ana Kovač

Najboljša Slovenka Sara Čopar je bila deseta z višinama 31+ in 38. Mia Krampl je bila 12. (26+, 38+), Rosa Rekar 14. (26, 39), Vita Lukan 15. (25+, 41+) in Jennifer Buckley 18. (26, 37+). V polfinalu napreduje 24 najboljših, ki se merijo za osem mest v finalu.

"Na prvi tekmi je vedno nekoliko težko, ker ne veš točno, kaj pričakovati, kaj je delala konkurenca, kje si ti. Kvalifikacije so za mano, tako kot ponavadi je to zame najbolj stresna runda. Vesela sem, da sem čez. Jutri je nov dan, bom dala vse od sebe in bomo videli. Upam, da bo dovolj za finale, ampak gremo postopoma," je dejala Lukan.

Zadovoljna je bila tudi s 17 leti najmlajša članica slovenske ekipe Buckley: "Za danes je bilo delo opravljeno, tako da definitivno kljukica. Z rezultatom se ne bom preveč ubadala, ker ni končni. Jutri se bo spet začela igra od nule, bom pa definitivno skušala plezati in odplezati smer na višji ravni kot danes," je dejala Buckley.

Preberite še: