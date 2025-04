Anže Peharc najboljši Slovenec prvi dan sezone na Kitajskem

Za slovenskimi športnimi plezalkami so uspešne kvalifikacije uvodne tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Keqiau na Kitajskem. V sobotni polfinale so se uvrstile Jennifer Buckley, Katja Debevec in Sara Čopar. Prvi problemi so čakali tudi Anžeta Peharca. S sedmim dosežkom moških kvalifikacij je bil najboljši Slovenec.

Sedemindvajsetletni Tržičan se je v letošnji sezoni odločil, da se bo posvetil zgolj balvanom, ki so že bili njegova prva disciplina. V kvalifikacijah je osvojil sedmo mesto. Rešil je štiri balvanske probleme, pri zadnjem ni osvojil vrha, a je dosegel vmesno točko, cono, ter z izkupičkom 109,7 točke kot četrtopostavljeni v skupini B napredoval v nedeljski polfinale.

Na vrhu po prvi tekmovalni rundi sta Dohyun Lee iz Južne Koreje s 124,8 točke in Japonec Sorato Anraku s 124,9 točke. Oba sta zmogla vseh pet balvanskih problemov, v najmanj poskusih.

Najuspešnejša od slovenske ženske trojice v kvalifikacijah športnih plezalk je bila najmlajša 17-letna Buckley, ki je poskrbela za 15. dosežek kvalifikacij.. Foto: Lena Drapella/IFSC

Najuspešnejša od slovenske trojice v ženskih kvalifikacijah športnih plezalk je bila najmlajša 17-letna Buckley, ki je poskrbela za 15. dosežek kvalifikacij. Buckley je od petih problemov rešila tri, zadnja dva sta bila pretežka za mlado slovensko tekmovalko, za kar je prejela 74,3 točke.

"Vesela sem, da smo prišli čez. Mislim, da je bil to cilj dneva, zdaj pa čim prej pogledati majhne podrobnosti, ki jih lahko spremenim do jutri in se lotiti novega dneva. Sem kar pozitivna in upam na najboljše," je s Kitajske sporočila Buckley.

Katja Debevec je imela 19. dosežek kvalifikacij, z dvema osvojenima vrhovoma in cono. Ljubljančanka namerava konec sezone skleniti tekmovalno pot. Foto: Grega Valančič

Najizkušenejša, 29-letna Katja Debevec, je imela 19. dosežek kvalifikacij (59,9 točke), z dvema osvojenima vrhovoma in cono. Ljubljančanka namerava letos skleniti tekmovalno pot.

"Prva runda je za mano, sem zelo vesela, da sem se uvrstila naprej, mogoče je bil malo trd začetek, ampak računam, da bom jutri malo bolj sproščena, pa da bom pokazala to, kar sem trenirala," je dejala.

Sara Čopar je bila v kvalifikacijah 21. (59,8 točke), prav tako z dvema rešenima problemoma in eno cono. "Zelo sem vesela, da se je sezona začela tako, kot se je, z mojim prvim polfinalom v svetovnem pokalu v balvanih. Postavitev balvanov mi je očitno ustrezala, upam, da bo jutri tako dobro, kot je bilo danes," je dejala 20-letna Laščanka.

Sara Čopar je bila v kvalifikacijah 21., prav tako z dvema rešenima problemoma in eno cono. Foto: Ana Kovač

Čopar je izkoristila nov tekmovalni format. Mednarodna zveza za športno plezanje je povečala kvoto tekmovalcev v polfinalu in finalu. Od prejšnjih 20 (polfinale) in šest (finale) je po novem 24 polfinalistov in osem finalistov tudi v balvanih, kot že velja v težavnosti.

V ženskih kvalifikacijah sta bila zadnja dva problema pretežka in sta ostala nerešena. Vrh si delita Melody Sekikawa z Japonske in Francozinja Oriane Bertone, ki sta obe dosegli 84,8 točke.

Najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret, dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja športnega plezanja, se je odločila za tekmovalni premor. Karavani se bo pridružila kasneje, konec junija v Innsbrucku.