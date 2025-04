Uvodni del sezone tekmovanj na najvišji ravni v svetovnem pokalu bo tako minil brez dvakratne olimpijske prvakinje. Janja Garnbret bo poolimpijsko sezono namenila predvsem plezanju v skali, naravnih plezališčih, glavni cilj tekmovanj na umetnih stenah pa je svetovno prvenstvo od 21. do 28. septembra v Seulu v Južni Koreji, kjer meri na dve posamični zlati kolajni v težavnostnem in balvanskem plezanju. Korošica je že zdaj najuspešnejša plezalka z osmimi naslovi svetovne prvakinje.

Tekmovalna sezona se bo na najvišji ravni svetovnega pokala začela že konec prihodnjega tedna z mini kitajsko turnejo. Selektor reprezentance Gorazd Hren je za tekmo v Keqiau, uvertura bo v znamenju balvanov, dal priložnost Anžetu Peharcu pri moških, v ženski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Jennifer Buckley, Katja Debevec in Sara Čopar.

Drugi del kitajske uverture v sezono bo v Wujiangu v znamenju težavnosti. Moški del ekipe bo zastopal Luka Potočar, pri ženskah pa bodo ob Buckley in Čopar nastopile še Rosa Rekar, Mia Krampl in Vita Lukan.

Azijska turneja se bo v začetku maja nadaljevala na Baliju v Indoneziji z drugo preizkušnjo v težavnostjo. Za tekmo v Baliju so predvideni Luka Potočar, Lovro Črep, Sara Čopar, Rosa Rekar, Mia Krampl in Vita Lukan.

Športni plezalci so letos že imeli tekmovalni preizkus. S svetovnih vojaških iger so se vrnili s štirimi medaljami: Sara Čopar z zlato, Katja Debevec in Anže Peharc s srebrno ter Luka Potočar z bronasto, medtem ko Janja Garnbret svojo formo pili v naravnih plezališčih.

Gorazd Hren Foto: Nebojša Tejić/STA "Sezona bo zanimiva, s šestimi tekmami v balvanih in šestimi v težavnosti, s svetovnim prvenstvom, za domačo ekipo bo vrhunec tudi tekma v Kopru septembra," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal selektor Gorazd Hren.

Svetovno prvenstvo bo letos v treh posamičnih disciplinah in ne tudi v kombinaciji. Po odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja bodo namreč na prihodnjih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 prvič na voljo tudi trije kompleta olimpijskih medalj, torej priložnost za olimpijsko slavo bo v vsaki od posamičnih disciplin. V slovenski reprezentanci pozdravljajo odločitev, saj je bila to tudi prvotna želja športnih plezalcev.

Garnbret je v Tokiu 2021 prvo olimpijsko zlato osvojila v kombinaciji hitrosti, balvanov in težavnosti, lani v Parizu pa je drugič na Olimp skočila z zmago v kombinaciji balvanov in težavnosti.

"LA je daleč, ampak ne več toliko. Bolj sem se usmerila v plezanje v skali, to je malo večja prioriteta za letos. Sem zelo vesela, da bo na OI končno ločeno, da se bo vsak osredotočil na svojo disciplino. Je pa še nekaj neznank, denimo sistem kvalifikacij, ampak se že veselim," je povedala Garnbret, ki se še ne namerava posloviti od plastičnih umetnih sten.

"Želim ostati v stiku s tekmovalnim plezanjem, sem tekmovalka po duši in nisem mogla, da ne bi tekmovala. Največji cilj sezone je svetovno prvenstvo, pred tem želim nastopati tudi na domači tekmi v Kopru, tekma v Innsbrucku pa je moja ena izmed ljubših," je še dejala šampionka.