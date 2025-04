"Dragi Excalibur, hvala za vse lekcije," je zapisala 24-letna Brooke Raboutou v objavi na Instagramu in tako tudi uradno sklenila projekt, ki ga je začela konec leta 2024. Podvig ji je v Arcu, kjer bodo prihajajoči konec tedna dirkalni motokrosisti na dirki svetovnega prvenstva, uspel v soboto. "Zahteval si vse, a dal si mi v zameno še veliko več."

Hčerka Didierja Raboutouja, francoske plezalne legende iz osemdesetih let prejšnjega stoletja in nekdanje vrhunske ameriške plezalke in trenerke Robyn Erbesfield-Raboutou, se je na seznamu osvajalcev te izjemno težke smeri pridružila italijanskemu plezalcu Stefanu Ghisolfiju in Škotu Willu Bosiju.

Postala je prva ženska, ki je opravila vzpon po tako zahtevni smeri, sicer po predhodnih neuspešnih poskusih. Deveta stopnja je doslej najvišja stopnja težavnosti v športnem plezanju. Sestavljen je iz šestih podrazredov.

Excalibur velja za eno najtežjih smeri na svetu. Edine preplezane smeri, težavnosti 9c, ki so za pol stopnje težje, so Silence podvig Adama Ondre leta 2017, DNA Sebastiena Bouina leta 2022 in BIG Jakoba Schuberta leta 2023, so zapisali na portalu planetmountain.com.

Težavnost smeri določi prvi plezalec, ki uspešno opravi vzpon. Legenda češkega plezanja Ondra je leta 2022 skušal preplezati Excalibur, a mu ni uspelo. Prav tako sta bila neuspešna Schubert in tri leta starejši brat Brooke, Shawn Raboutou.

Olimpijska podprvakinja

Foto: www.alesfevzer.com Brooke Raboutou ima odlične dosežke tudi na umetnih stenah, v svetovnem pokalu in bronasto kolajno v balvanih s svetovnega prvenstva leta 2023 v Bernu. Je velika tekmica in prijateljica z Janjo Garnbret, dvakratno olimpijsko prvakinjo. Garnbretova je lani na igrah osvojila zlato odličje, Raboutou je končala na drugem mestu,.

Slovenska šampionka rada pleza tudi na naravnih stenah. V skali je doslej zmogla smeri stopnje 9a z rdečo piko, na njenem seznamu želja pa je tudi podvig v smeri zahtevnosti 9b+.