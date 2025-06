Oven

Razočarani ste nad starim prijateljem, s katerim imata pestro zgodovino. Poznata se še iz otroških dni in sedaj kar ne morete verjeti, kako se je spremenil. Skušajte ga spoznati na novo in ga sprejeti takšnega, kot je. Zvečer si privoščite nekaj časa zase in za svoje telo. Razvajajte se in si napolnite baterije za jutrišnji dan.

Bik

Danes bo produktiven dan. Na delovnem mestu boste opravili vse zelo dobro in nadrejeni bo z delom zadovoljen. Ker boste imeli čas in voljo, boste z veseljem priskočili na pomoč sodelavcem pri delovnih nalogah. Vendar previdno. Nekdo od sodelavcev bi lahko to sprejel kot pokroviteljsko obnašanje in ne kot pomoč, zato pazite na pristop.

Dvojčka

Danes boste zmedeni in ne boste vedeli, kje se vas drži glava. Pazite, da ne boste zamudili v službo, saj se vam v zadnjem času to pogosto dogaja. Dolgo vas sodelavci ne bodo več prenašali. Če boste svoj dan bolje organizirali, bo počutje popoldan dobro, zvečer pa se bo lahko od utrujenosti pojavil glavobol.

Rak

Čaka vas pomembna preizkušnja. Na delovnem mestu vam bo lahko sodelavec nastavil past, saj vas hoče očrniti pred nadrejenim. Ljubosumje nima meja in je glavno vodilo njegovih dejanj. Pazite, da se ne boste ujeli v to past; oči imejte široko odprte in ne verjemite stvarem, ki vam jih bo govoril.

Lev

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Devica

Čeprav se bo zdelo, da je med vama s partnerjem danes že bolje, boste še vedno morali biti izredno previdni. Ne glede na vse ohranite mirno kri in ne povzdigujte glasu za vsako malenkost, ki vam ne bo po godu. Samski boste danes razmišljali o osebi, ki ste jo spoznali včeraj ali pred kratkim. Morda ne bi bilo slabo, da bi jo poklicali.

Tehtnica

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino.

Škorpijon

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Strelec

Danes bodo vidni premiki na bolje. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, pričakujte izboljšanje in razumevanje med vama s partnerjem. Razjasnili boste težave, ki so se pojavile v vajinem razmerju. Čutili boste olajšanje. Samski boste s svojimi misli daleč proč. Razmišljali boste o osebi, ki vam je izkazala pozornost.

Kozorog

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj boste dobili veliko dobrega na področju službe. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi v medijih ali marketingu. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.

Vodnar

Danes boste zelo pridni in delavni. Vaša podjetnost se bo dopolnjevala z uspešnim obdobjem, a pod vprašajem bosta vaš odnos do dela in priložnost, da se boste dokazali z novimi poslovnimi izzivi. Fizično bodite čim bolj aktivni in posledično boste bolje razpoloženi in bolj zdravi. Zdravje bo povsem dobro.

Ribi

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.