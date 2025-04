Anže Peharc še ni odpisal olimpijskih sanj

Na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu se bodo tekmovalci prvič potegovali za medalje v vseh treh posamičnih disciplinah. Na olimpijski plezalni premieri v Tokiu leta 2021 so se merili v kombinaciji treh disciplin (hitrost, balvani, težavnost), lani v Parizu je bila hitrost ločena od kombinacije balvanov in težavnosti. Olimpijska kombinacija je bila pisana na kožo vsestranskim plezalcem, kot je dvakratna olimpijska šampionka Janja Garnbret, specialisti pa se niso najbolje znašli. Kombinacija je preteklost, s čimer se tudi Anžetu Peharcu odpirajo možnosti za olimpijsko slavo.

"Veseli me odločitev, škoda, ker ni prišla že prej. Po drugi strani pa sem tudi malo slabe volje. Naslednje OI so daleč stran, vsaj zame, ne vem, kje bom takrat v športu, za zdaj nimam še določenih ciljev za toliko časa vnaprej. Gotovo me boste videli tekmovati letos in naslednje leto, šel bom korak za korakom, ampak mislim, da bi forma bila tudi še za ene OI in olimpijski skok v balvanskem plezanju," je povedal Peharc.

Leta 2017 je v balvanih osvojil bron na evropskem prvenstvu v Münchnu, lani je bil na celinskem tekmovanju četrti, v svetovnem pokalu pa se je dvakrat zavihtel na oder za zmagovalce. Na balvanskih tekmi leta 2022 v Salt Lake Cityju je bil drugi, leta 2019 pa tretji na tekmi v Chongqingu.

Foto: Grega Valančič

Test forme že ta konec tedna

Peharc si želi letos narediti korak naprej v primerjavi s prejšnjima sezonama, že uvodoma na Kitajskem konec tedna ga čaka prvi pravi preizkus forme.

Za njim je obetavno pripravljalno obdobje. Na vojaških igrah je na balvanski preizkušnji osvojil srebro, marca je zmagal še na tekmovanju Studio Bloc Masters.

"Vojaške igre so bile odlična popotnica za tekmo na Kitajskem. Sezone sem se lotil osredotočen le na balvansko plezanje, tako da sem imel čas celotno pripravljalno obdobje posvetiti moji prvi disciplini. Mislim, da grem lahko zelo optimistično na prvo tekmo svetovnega pokala. Forma je, je pa pri balvanskem plezanju vedno vprašanje postavitve, dnevne forme, predvsem pa glave. A mislim, da sem naredil korak naprej tudi glede mentalne priprave, tako da res optimistično stopam na prvo tekmo in si želim finale," je napovedal Peharc.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri tem cilju bo imel nekoliko več možnosti. Mednarodna zveza za športno plezanje je izenačila tekmovalna formata ter povečala kvoto tekmovalcev v polfinalu in finalu. Od prejšnjih 20 (polfinale) in šest (finale) bo po novem 24 polfinalistov in osem finalistov tudi v balvanih, kot že velja v težavnosti.

"Še vedno treniram z Anžetom Štremfljem v nekoliko prilagojeni obliki. Letos sem imel priložnost opraviti tudi dva treninga z Janjo Garnbret. Bilo je super, je pa noro, je ženska, ampak hkrati popolna konkurenca za trening, je sijajna tekmica, skušal sem jo loviti. Bilo je super kombinirati trening z reprezentanco in Janjo," je dejal Peharc.

Slovenci so v Keqiau, kjer bodo v petek ob 3. uri zjutraj po slovenskem času kvalifikacije. Najprej bodo nastopile ženske s tremi Slovenkami, Katjo Debevec, Jennifer Buckley in Saro Čopar, ob 10. uri pa se bo z balvanskimi problemi srečal še Peharc.