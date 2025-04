Recept, kako prideš do vrha in še višje

Slovenska članska reprezentanca v športnem plezanju je ogreta in v nizkem štartu pred skorajšnjim začetkom nove tekmovalne sezone, v kateri jih med aprilom in septembrom čaka 12 tekem svetovnega pokala in dve prvenstvi IFSC. Zmaguje se z ambicioznostjo in odločnostjo, sta prepričani tako plezalna reprezentanca kot Toyota , ki ju ti vrednoti partnersko povezujeta že drugo leto. Zato skupaj ostajajo na vrhu.

Foto: Grega Valančič / TOYOTA ADRIA D.O.O.

Pionirski, drzen pristop ustvarja vrhunske rezultate. To dobro vesta obe ekipi. Da dosežeš in dviguješ to letvico, pa potrebuješ trdne temelje, zaupanje. Zato sodelovanje gradita na vzajemnem spoštovanju in odgovornem odnosu – od vsakega (plezalnega) giba do vsakega člana ekipe. S tem utrjujeta vrhunsko kakovost, zavezanost odličnosti in izjemno izkušnjo – tako med plezanjem kot med vožnjo.

Ko se prepletata zdravo rivalstvo in prijateljstvo

Da so plezalci vzor pravih prijateljev, čeprav so v steni rivali, so že večkrat dokazali in z izjemnim odnosom drug do drugega presenetili celo mednarodno javnost. Spomnimo se samo kvalifikacij Mie Krampl in Lučke Rakovec za olimpijske igre v Tokiu. Športni komentatorji so takrat izpostavili, da je šlo za "srce parajoč in navdihujoč obračun med prijateljicama in izenačenima tekmovalkama, ki sta se po koncu ne glede na izid iskreno objeli". Da sta pravi prijateljici, sta tekmovalki potrdili celo z vtetoviranim metuljem, ki ga imata obe na levi roki. "Rekli sva, da hočeva imeti nekaj, kar naju spominja druga na drugo in na najino skupno rast," pravi Mia.

Dodaja še, da je tekmovalnost v timu pozitivna vrednota: "Biti moramo drzni in izzivati svoje zmožnosti. Želimo si doseči svoje meje, biti vsakokrat boljši." Njihovi cilji so visoki in pravi, kot to pritiče članski reprezentanci, je jasen reprezentančni trener Luka Fonda. "Posledično so visoka tudi pričakovanja. A brez njih se v desetih letih ne bi zgodilo vse to, kar se je: paket vseh tekem, celega tima … Tega uspeha in rasti ne bi bilo," je prepričan.

Adrenalin pred plezalno sezono 2025 Zavzeti plezalci in plezalke so že na polnih obratih za 12 tekem svetovnega pokala in dve prvenstvi IFSC, ki jih letos čakajo med aprilom in koncem septembra. Prihodnji teden se odpravljajo na Kitajsko, kjer jih čaka otvoritev sezone na balvanih.

Foto: Grega Valančič / TOYOTA ADRIA D.O.O.

Sam greš hitreje, a skupaj prideš dlje

Med plezanjem je tekmovalec sam. Sam se spoprijema z oprimki, previsi, bolečimi prsti, tresočimi mišicami … Rezultat na tekmi je odvisen samo od njega. Fonda poudarja, kako zelo pomembni so njegovo samozavedanje in samokritičnost, njegovi lastni cilji in motivacija, da odpleza po svojih najboljših močeh. Seveda pa je s tekmovalcem celoten tim. Z njim dihajo sotekmovalci in trenerji – ves čas opazujejo vsak njegov gib.

Vsi se zavedajo, kako pomemben je zdrav timski duh. Čeprav so na tekmi nasprotniki, je na treningih med njimi veliko sproščenega smeha, iskrenega spodbujanja in medsebojnega zaupanja. Fantje in dekleta so Prijatelji – z veliko začetnico. Sodelujejo po znanem japonskem principu, ki pravi, da do cilja hitreje prideš sam, a s pravo ekipo prideš dlje. Z dobro podporno ekipo prideš do vrha in greš lahko do novega, še višjega.

Če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš priti daleč, pojdi skupaj. Pomembno je, da ima posameznik svojo lastno pot, a je dolgoročen uspeh in rast lažje doseči s podporo prijateljev, družine, sotekmovalcev … Uravnotežen pristop med samostojnostjo in sodelovanjem je tudi temelj japonske kulture in vrednot, kot sta wa (harmonija) in kyōryoku (sodelovanje).

Vsaka tekma je potovanje zase

Medtem ko nekdo pleza, ga drugi opazujejo, spodbujajo in vodijo. Iz tega se vsi učijo in napredujejo kot športniki in kot tim. Čutijo drug drugega in sebe – kaj dobrega lahko dajo in kaj lahko pričakujejo od sotekmovalcev. Ne zapustijo prizorišča treninga ali tekme, dokler se ta ne konča.

Nato s plezalno in vso drugo opremo napolnijo prtljažnik in vse razpoložljive kotičke reprezentančnega kombija. In že so na poti – domov ali naprej, na novo adrenalinsko preizkušnjo. Okoli vsake tekme se dogaja veliko stvari. Vsaka tekma je potovanje zase. Za volanom se izmenjujejo trenerji, ki za nekaj časa postanejo tudi šoferji. Najpomembnejše jim je, da je popotovanje varno, zanesljivo in da pravočasno pripeljejo na cilj. "Nekdo se priklopi na slušalke, drugi se raje med potjo pogovarja," ekipno dinamiko v Toyoti Proace opiše selektor Gorazd Hren in doda: "Običajno pa po več ur prijateljsko debatiramo o vsem mogočem, kar nam na dolgih poteh zelo ustreza."

Foto: Grega Valančič / TOYOTA ADRIA D.O.O.

Da se premikati meje mogočega

Člani plezalne reprezentance Slovenije so športniki, ki utelešajo duh vztrajnosti in ambicioznosti. So navdih, da se da premikati meje mogočega. Skupaj v navezi vzdržljivosti in odločnosti ter z navijaškim žarom jim zanesljivo stojimo ob strani tudi letos – da bodo še naprej uresničevali svoje sanje in se trdno držali na vrhu.