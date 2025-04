17-letna Jennifer Buckley od Slovenk najbližje finalu

Balvanska postavitev, tekmovalke so se srečale s štirimi problemi, se je izkazala za trd oreh.

Le Francozinja Oriane Bertone je rešila tri od štirih problemov in si zagotovila najboljše izhodišče za finalno rundo. Oceania Mackenzie iz Avstralije, Američanka Annie Sanders in Japonka Melody Sekikawa so sledile s polovičnim izkupičkom, dvema osvojenima balvanoma od štirih.

Glede na zahtevnost balvanov je bila norma za finale postavljena precej nizko. Chaehyun Seo iz Južne Koreje si je osmo vstopnico za finale priborila brez osvojenega enega od štirih vrhov balvanskih smeri, v vseh štirih problemih pa je osvojila cono, kar je bilo dovolj za finale.

Najboljša Slovenka Jennifer Buckley, ki je bila v kvalifikacijah 15., je polfinale končala s tremi conami, prav tako Katja Debevec in Sara Čopar, ki pa sta za ta dosežek potrebovali več poskusov.

Sara Čopar je svoj prvi balvanski polfinale med elito končala na 22. mestu. Foto: Ana Kovač

V nedeljo v steno še Peharc

Slovenska ekipa ima še eno železo v ognju. V nedeljo se bodo merili moški. Polfinale si je zagotovil Anže Peharc, ki je v petkovih kvalifikacijah poskrbel za sedmi dosežek. Cilj Tržičana je uvrstiti se v finale najboljše osmerice na uvodni tekmi sezoni.

Najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret, dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja športnega plezanja, se je odločila za tekmovalni premor. Karavani se bo pridružila kasneje, konec junija v Innsbrucku.

Konec prihodnjega tedna bodo na vrsto prišli še specialisti za težavnostno plezanje. Kitajska turneja se bo nadaljevala v Wujiangu.

Na drugi tekmi sezoni od 25. do 27. aprila bodo od Slovencev nastopili Mia Krampl, Vita Lukan, Rosa Rekar, Čopar, Buckley in na moški strani Luka Potočar, na drugi tekmi v težavnosti na Baliju v Indoneziji se jim bo pridružil še Lovro Črep.

