Sara Čopar želi v novi sezoni narediti korak naprej

Mlada Laščanka je lani opravila zrelostni izpit ter z dvojnim četrtim mestom na evropskem prvenstvu dosegla uspeh kariere. Konec marca je, sicer v okrnjeni konkurenci, zmagala v težavnosti na svetovnih vojaških zimskih igrah. Med drugimi je premagala bronasto olimpijko iz Pariza Avstrijko Jessico Pilz in Mio Krampl, reprezentančno kolegico, dvakratno olimpijko tako kot Garnbret.

Čopar v novi sezoni, ki se bo konec prihodnjega tedna začela na Kitajskem, meri visoko. Kot edina iz reprezentance bo nastopila na vseh prvih treh tekmah v Aziji, na Kitajskem in Baliju, v obeh disciplinah, balvanih in težavnosti, in to v drugi sezoni med članicami. Njena vzornica Garnbret se bo karavani svetovnega pokala pridružila šele konec junija v Innsbrucku.

Konec prihodnjega tedna bo sezono odprla na Kitajskem. Foto: Grega Valančič

Od letos dalje v Kopru

Čopar se je letos zaradi študija preselila na Obalo, selitev pa je bila priložnost tudi za menjavo kluba in trenerja. Po novem sodeluje z Luko Fondo.

"Letos sem naredila ta premik iz Celja v Koper, iskreno povedano me je bilo na začetku malo strah, zato ker so spremembe lahko dobre, lahko so slabše, oziroma se je treba na njih navaditi. Mislim, da sva s trenerjem to prilagoditev, ta premik naredila na najboljši možen način. V Kopru imam zares vrhunske pogoje, imamo zunanjo steno za težavnost in balvane. S trenerjem zelo dobro sodelujeva, kar je velik plus. Prepričana sem, da sem napredovala v primerjavi z lansko sezono," je dejala.

"Čeprav sem se odločila, da bom v svetovnem pokalu tekmovala v obeh disciplinah, pa sem se vseeno bolj usmerila in dala večji poudarek težavnosti. Posledično sem tudi na treningu težavnosti posvečala več časa, v težavnosti imam zato tudi višje in jasnejše cilje," je dejala Čopar v pogovoru za STA.

"V balvanih bi rada nastopila na vsaj dveh tekmah, zdaj na Kitajskem in potem še na eni v Evropi, glede moje prve discipline pa je želja, da letos nastopim na vseh tekmah svetovnega pokala v težavnosti, in za konec še na svetovnem prvenstvu, ki bo vrhunec letošnje sezone," je razkrila Čopar.

Veseli jo odločitev MOK

Veseli jo odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, ko bodo v športnem plezanju na naslednjih poletnih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu tekmovali v treh ločenih disciplinah, hitrosti, balvanih in težavnosti.

"Že kot mala sem tekmovala v vseh treh disciplinah, potem sem se usmerila na dve, zdaj pa se moj fokus prestavlja bolj v težavnost, v tej mi gre boljše in postaja moja primarna disciplina, kar pomeni, da bom tudi za Los Angeles bolj računala na težavnost kot balvane. Je pa res, da je do Los Angelesa še relativno dosti časa, tako da gremo počasi sezono po sezono."

Uživa tudi v skupnih treningih z Janjo Garnbret. Foto: Grega Valančič

"Olimpijska medalja je definitivno cilj. Je cilj vsakega športnika, je tudi moj cilj in naredila bom vse, res sem pripravljena delati veliko, da bom ta cilj tudi dosegla," pravi Čopar, ki jo navdušujejo skupni treningi z Garnbret.

"Plezati z Janjo je nekaj res dobrega. Po eni strani je zelo sproščena, zelo je fokusirana, kar na mene zelo dobro vpliva, ker tudi meni potem da višji fokus. Samo gledati na treningu jo je noro, ker res ve, kaj dela, res pozna svoje telo, res se lepo premika in ob tem daje zelo dobre nasvete nam ostalim, tako da je en res velik plus, da imamo možnost trenirati z njo," je podčrtala Čopar.