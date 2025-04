Janja Garnbret razbremenjena in osredotočena

Prva dama športnega plezanja Janja Garnbret vstopa v poolimpijsko sezono razbremenjena in osredotočena na nove izzive. Privoščila si bo nekaj več tekmovalnega premora in nastopila na tekmah, ki ji pomenijo največ, čas pa bo namenila tudi plezanju v skali. "Včasih je treba narediti korak nazaj, da jih lahko narediš potem pet naprej," je dejala.

Kot je pojasnila v pogovoru za STA, ne gre za to, da bi se naveličala tekmovalnega plezanja. Še naprej je motivirana in ima veliko željo, le svoj fokus je usmerila v izzive, za katere prej ni imela časa.

"Meni se je vedno zdelo, da tekmujem že kar nekaj časa. Sem že kar 10 let na plezalni sceni in vsako leto premikam svojo raven in raven ženskega plezalnega sveta. Zato se mi je zdelo, da je morda čas, sploh po dveh zlatih olimpijskih medaljah, da naredim en korak nazaj pri tekmovalnem plezanju in da se malo bolj posvetim skali," je dejala ob robu medijskega druženja na sedežu Planinske zveze Slovenije v Ljubljani.

"Skalo sem dajala na stran toliko let in letos je perfektna sezona, da se ji posvetim, tako da sem se tudi zato tako odločila. Še vseeno sem tekmovalka po duši, še vseeno si želim ohranjati stik s tekmovalkami, stik s plezalnim tekmovalnim svetom, zato si nisem mogla dovoliti, da ne bi tekmovala na nobeni tekmi," je svoj pogled predstavila Garnbret.

Foto: Ana Kovač

Glavni cilj je člansko svetovno prvenstvo septembra v Seulu

Šampionka si je za glavni cilj tekmovalne sezone izbrala člansko svetovno prvenstvo septembra v Seulu v Južni Koreji, kjer meri na zlati kolajni v balvanih in težavnosti. Že zdaj je rekorderka z osmimi naslovi svetovne prvakinje. "SP absolutno ne želim izpustiti, mislim, da me ni treba vprašati za cilje," se je pošalila Garnbret ter potrdila, da vedno meri na vrh.

"V svetovnem pokalu bom tekmovala še v Innsbrucku, zato ker je to ena izmed mojih najljubših tekem, ter na domači tekmi v Kopru, ki je vedno nekaj posebnega. V Kopru se odlično počutim, sploh pa mi veliko pomenijo domači navijači, ki mi dajejo toliko podpore in ljubezni, in jim želim to s tekmovanjem tam vrniti na nek način," je dejala 26-letna Korošica.

"To smo si želeli od samega začetka" Foto: Ana Kovač

Mednarodni olimpijski komite je ravno v tednu pred novinarsko konferenco objavil odločitev, da bodo na naslednjih olimpijskih igrah leta 2028 plezalci tekmovali v vseh treh posamičnih disciplinah športnega plezanja, torej se bodo merili za olimpijske kolajne v hitrosti, balvanih in težavnosti.

"Absolutno se mi zdi, da je ta odločitev dobra za šport. To smo si želeli od samega začetka, da bi bile na OI vse discipline ločene, da bi lahko vsak pokazal to, kar trenira, da bodo tudi specialisti prišli na zeleno vejo, torej se usmerili na tisto, kar si tudi želijo," je povedala Garnbret.

Sama je tekmovalka, ki je olimpijsko zlato slavo dosegla dvakrat, obakrat v kombinaciji, lani v Parizu v kombinaciji težavnosti in balvanov, na športno-plezalni olimpijski premieri leta 2021 v Tokiu pa v kombinaciji treh disciplin - balvanov, težavnosti in hitrosti.

"Že preden sem izvedela, da bo vse skupaj ločeno, sem se sprijaznila s tem, kar bo. Zame bi bilo povsem v redu tudi, če bi bil v Los Angelesu star sistem, torej sistem iz Pariza, vseeno sem v Parizu zmagala. Ampak po tihem sem pa vseeno upala, da bi bilo vse skupaj ločeno. In to se je zdaj uresničilo, tako da sem zelo vesela."

"Sicer je Los Angeles še daleč, sem pa zelo motivirana, oziroma, saj sem bila že prej, mogoče zdaj še toliko bolj. Lahko se bom borila za dve medalji, kar je super. Ni pa to edina spodbuda. Odločitev, da si želim biti v Los Angelesu, sem sprejela že lani po Parizu. Absolutno so OI motivacija, naslednji velik tekmovalni cilj."

Foto: Ana Kovač

Pogrešala bo kombinacijo

Bo pa obenem pogrešala kombinacijo, čeprav je bila vsiljena plezalcem in so jo sprva sprejeli z odporom kot kompromis. Želela bi si, mogoče za igre leta 2032 v Brisbanu, da bi na OI ob treh posamičnih disciplinah imeli tudi kombinacijo.

"Itak, noro naporno bi bilo, ker bi moral trenirati vse tri discipline, ampak vse se da, če se hoče. Najboljše bi bilo, torej tri ločene discipline plus kombinacija, ampak kombinacija iz Tokia. Ker potem bi se pa res pokazalo, kdo je univerzalni tekmovalec, torej kdo je najboljši specialist in univerzalni tekmovalec, hkrati, to pa bi bila seveda perfekcija. Ampak to pomeni tudi, da je treba še bolj previdno načrtovati trening, še bolj uravnotežiti stvari, ampak za Tokio nam je to uspelo. Če bi to bilo na sporedu, bi se pripravila. Bi bilo pa neizmerno naporno, ampak bi se lahko borili za tri medalje, podobno kot v plavanju, gimnastiki," dodaja.

"Po drugi strani bi to pomenilo nekoliko manj stresa. Če ti v eni disciplini ne uspeva, imaš na voljo še dve, za glavo bi bilo malo lažje. Ampak, ko so olimpijske igre, greš 100-odstotno, in si želiš medaljo, vsako zlato medaljo. To je debata za naslednjič, zaenkrat sem vesela, da bo v Los Angeles tako, kot bo," je dodala.

Foto: Aleš Fevžer

V naravnih stenah ima velike projekte

V naravnih stenah ima v mislih velike projekte, tudi z oceno 9b+. Ta mejnik je kot prva ženska na svetu 5. aprila v Arcu v Italiji v smeri Excalibur dosegla Američanka Brooke Raboutou, njena prijateljica in olimpijska podprvakinja v Parizu.

Slovenska šampionka je v skali doslej zmogla smeri stopnje 9a. "Sem vesela za njo, res je vložila veliko časa, energije, več let v ta projekt. Vedela sem, da to pleza in da je samo vprašanje časa, kdaj bo splezala. Drugače na mene to nič ne vpliva, jaz delam svoje, izbiram svoje projekte. Se mi zdi, da gre za logičen korak v ženskem plezalnem svetu. Postopoma se dvigujejo meje, prvi ženski 9a+, prvi ženski 9b in zdaj prvi 9b+. Tista, ki je vložila več časa in energije v to, je prva zlezla, ničesar si ne ženem k srcu, ker je bila Brooke prva. Jaz imam svoj projekt v Franciji. Gre za smer Biographie v Ceusu, ki ga bom poskusila uresničiti poleti, ko bo tudi sezona za plezati tam," je svoje načrte razkrila Garnbret.

"Punce dokazujemo vedno znova, da lahko plezamo isto težke smeri kot moški," je ob tem še pripomnila. "Plezanje v skali je povsem drugačen šport, čeprav je oboje plezanje. Če hočeš biti dober na tekmah, moraš trenirati v dvoranah, torej na umetnih stenah, na plastiki, če hočeš biti dober v skali, greš pač ven in moraš tam preživeti kar nekaj časa."

"V naravnih plezališčih je veliko drugih faktorjev kot pa na treningu in na tekmah. Včasih je premrzlo, včasih pretoplo, včasih je preveč vlažno, včasih imaš preveč suho kožo. Moraš vložiti res ogromno časa, če hočeš nekaj težkega splezati, medtem ko na tekmah tega ni. Tam, ko ti rečejo, da moraš plezati, moraš pokazati to, kar si treniral, drugih dejavnikov ni," je dejala Garnbret.

Veliko obveznosti

Uspehi so ji prinesli mnogo obstranskih obveznosti. Od lani opravlja vlogo športne ambasadorke dobrodelnosti v Sloveniji. "Zadev, ki se dogajajo okrog mene, je ogromno. Moram pa reči, da imam zelo dobro ekipo, ki mi pomaga usklajevati vse dejavnosti, tako da mi uspeva lovljenje ravnotežja med številnimi obveznostmi, gradnjo hiše v zasebnem življenju, treningi, tekmami in skalo," je sklenila.

Preberite še: