Na Baliju med najboljše štiri Slovenke, Rosa Rekar s petega mesta

Svetovni pokal v športnem plezanju se po uvodnih dveh postajah sezone na Kitajskem ta konec tedna nadaljuje s tekmami v težavnosti in hitrosti na Baliju v Indoneziji. Skozi današnje kvalifikacije težavnosti so si polfinale priplezale Slovenke Rosa Rekar, Mia Krampl, Sara Čopar in Vita Lukan. Luka Potočar in Lovro Črep se nista prebila v nadaljevanje tekmovanja.