Na tretji postaji svetovnega pokala v športnem plezanju na dobro znanem in obiskanem turističnem prizorišču ob slikovitih plažah na Peninsula Island pri Nusa Dui bodo slovenske barve v težavnosti zastopali Luka Potočar in prvič letos Lovro Črep ter plezalke Mia Krampl, Sara Čopar, Rosa Rekar in Vita Lukan.

Slovenski športni plezalci so nastopili že minuli konec tedna v kitajskem Wujiangu, kjer je za edini slovenski finale na kitajski turneji poskrbel Potočar ter priplezal do šestega mesta.

Zmage se je z doseženim vrhom veselil Japonec Sorato Anraku, drugo mesto je osvojil Japonec Neo Suzuki z višino 40+, ki je zaradi napake varovalca v finalni smeri plezal dvakrat, na tretjem mestu pa je z višino 39+ končal Španec Alberto Gines Lopez.

Nekaj skrbi zaradi prsta

Luka Potočar je bil edini slovenski finalist na tekmi v Wujiangu. Foto: Zvone Vrankar SV Potočar je bil zadovoljen z uvrstitvijo na prvi tekmi sezone. Dobre volje je bil po polfinalu z višino 46, manj navdušen je bil po finalu, v katerem je dosegel višino 32.

"Vsaka napaka se je poznala in pri meni jih je bilo mogoče malo preveč. Nekatere gibe sem delal preveč na moč, pokuril preveč moči in me je zmanjkalo do tistega dela stene, kjer sem padel. Kvalifikacije in polfinale so vsekakor dober obet za nadaljevanje, malo slabša novica je, da me boli prst po zadnji smeri," je dejal Jeseničan.

Selektor Gorazd Hren je Potočarjevo šesto mesto ocenil kot spodbudno: "Mogoče malo slaba novica, da je Luka v finalni smeri začutil bolečino v prstu. S fizioterapevtom sta to že pogledala, se pa bomo pred potjo na Bali ustavili na kliniki v Šanghaju in bo Luka opravil bolj podroben pregled in testiranje."

Plezalke manj zadovoljne

Mia Krampl je bila na Kitajskem še najbližje finalu med slovenskimi plezalkami. Foto: www.alesfevzer.com Manj zadovoljne so članice ženske vrste, ki so na Kitajskem ostale brez tekmovalne potrditve forme. Krampl je z doseženo višino 40 na devetem mestu za las zaostala za finalom, z višino 39+ sta bili Čopar na 10. mestu in Rosa Rekar na 11. mestu. Na 12. mestu jim je sledila še Jennifer Buckley, ki bo Bali izpustila. Lukan se je nastop v polfinalu povsem ponesrečil in je svoje prvo letošnje tekmovanje končala na 24. mestu z doseženo višino 23+.

V nedeljskem finalu sta si zmago razdelili Britanka Erin McNeice in Južnokorejka Chaehyun Seo z višino 41, na tretjem mestu pa je končala Američanka Annie Sanders.

Tekmovanje na Baliju se bo začelo v petek s kvalifikacijami, v soboto bo sledila preizkušnja v hitrosti brez udeležbe Slovencev, v nedeljo za konec indonezijske avanture sledita odločilna kroga v težavnosti s polfinalom in finalom. Za finale je na voljo osem mest v obeh konkurencah.

Premierni dogodek svetovnega pokala na Baliju obljublja edinstveno prizorišče zahvaljujoč plezalnim stenam, postavljenim blizu oceana, kar bo športnikom in gledalcem ponujalo eno bolj slikovitih tekmovalnih kulis.

Preberite še: