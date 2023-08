Vrača se plezalni spektakel TRIGLAV THE ROCK LJUBLJANA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dneh, ko Janja Garnbret lovi vozovnico za pariško olimpijado, se že lahko prijavite na letošnji TRIGLAV THE ROCK LJUBLJANA - in v plezanju po oprimkih nad Ljubljanico izzovete svetovne ase. Na tekmo, ki jo gosti Jernej Kruder, prihaja tudi novi svetovni prvak na balvanih Mickaël Mawem. Dogodek bo v soboto, 2. septembra, na Novem trgu v Ljubljani.

Zdaj že tradicionalni praznik plezanja, ki vsako poletje v prestolnici zbere rekreativce, svetovne mojstre in ljubitelje športnih spektaklov, bo letos spet postregel z atraktivno tekmo na izpadanje nad Ljubljanico, kjer se vsak zgrešen oprimek kaznuje s padcem v vodo.

Eden od magnetov tekme, ki jo gostita Jernej Kruder in agencija Extrem, pa je tudi redka priložnost, da se najboljši ljubiteljski plezalci neposredno pomerijo s tekmovalci v svetovnem pokalu. Aktualna kralja plezanja nad Ljubljanico sta Čeh Martin Stranik in Slovenka Julija Kruder.

"Poredni fant slovenskega športnega plezanja" Jernej Kruder je idejo za tekmovanje, kjer se pleza le z rokami, dobil med premagovanjem morskih previsov na Majorki: "V tem izzivu so združene številne prvine: od plezanja nad vodo do balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja, pleza se le z rokami, ena na ena na izpadanje ... tako da je zelo atraktivno tudi za gledalce, sploh ker se napake kaznujejo s padcem v vodo."

Če k temu dodamo še glasbeni, cirkuški in vizualni šov, je jasno, zakaj se na prizorišču Triglav The Rock Ljubljana vsako leto zbere nepregledna množica gledalcev.

Na posebni plezalni steni, postavljeni nad Ljubljanico, istočasno tekmujeta po dva tekmovalca. Zmagovalec je tisti, ki prvi pripleza do zadnjega oprimka. Pleza se le z rokami, uporaba nog ni dovoljena.

Tekmovanje poteka po piramidnem sistemu do končnega zmagovalca. Ker bo stena postavljena nad gladino Ljubljanice, je vsaka napaka plezalca kaznovana s padcem v Ljubljanico. V finalu bodo tekmovali povabljeni tekmovalci iz Slovenije in tujine ter najboljši ljubiteljski plezalci iz popoldanskih kvalifikacij.

KVALIFIKACIJE od 17.00 do 20.00, FINALE od 20.00 do 22.00!

PRIJAVE: https://www.therockljubljana.com/registration/