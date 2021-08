Z večernim finalom v balvanskem plezanju se je sinoči končal plezalni ekshibicijski spektakel Triglav The Rock Ljubljana. Pred do zadnjega kotička zapolnjenim Pogačarjevim trgom v Ljubljani sta v finalu najboljše šesterice slavila slovenska plezalka Katja Debevec in Francoz Manuel Cornu.

Plezalni šov Triglav The Rock Ljubljana, ki ga organizira agencija Extrem, je bil letos na sporedu že petič. Prvič v čudovitem vremenu. Vse preostale izvedbe je namreč v večji ali manjši meri vedno krojilo muhasto vreme.

Že popoldanski polfinale je pritegnil množico ljubiteljev plezanja. Foto: Dino Škorja

Prve tri izvedbe plezalnega spektakla je gostil Kongresni trg v Ljubljani, lani se je sklepni del dogajanja preselil nad Ljubljanico, na lebdečo oziroma visečo ploščad, kjer so si tekmovalci med plezanjem lahko pomagali zgolj z rokami, letos pa so dogodek, znova so se vrnili k balvanom, organizirali na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Dogajanju so dodali še en sladkorček - premierno so izvedli tekmovanje v plezanju po zgradbah in objektih v mestu.

Dogajanje na Pogačarjevem trgu si lahko ogledate v galeriji fotografa Dinota Škorje:

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Športno plezanje je v Sloveniji trenutno res "vroče", to dokazuje tudi izjemna množica navijačev, ki je do zadnjega kotička zapolnila Pogačarjev trg in spodbujala šesterico finalistov.

Med balvani se je najboljše znašla slovenska reprezentantka, specialistka za balvane, Katja Debevec. Foto: Dino Škorja

Med njimi sta največ pokazala slovenska plezalka Katja Debevec, ki je v ženski konkurenci s tremi vrhovi v štirih poskusih slavila pred rojakinjo Vito Lukan, ki je za tri vrhove potrebovala poskus več, in Američanko Cloe Coscoy, ki je zmogla rešiti dva balvanska problema.

12 finalistov sobotnega balvanskega spektakla na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Foto: Dino Škorja

V moški konkurenci, kjer so postavljavci pripravili izredno zagonetne balvanske probleme, je zmagal Francoz Manuel Cornu, ki je ugnal Gregorja Vezonika na drugem mestu in Američana Rossa Fulkersona na tretjem.

V urbanem plezanju sta bila najbolj uspešna Nik Sajovic in Lena Skok, tik za njima pa so se na drugo oz. tretje mesto uvrstili Bor Savnik in Tilen Peklaj v moški konkurenci in Ula Breznik ter Sara Sedej v ženski.

Najboljši v urbanem plezanju. Foto: Dino Škorja

Foto: Dino Škorja

Ambasador tekmovanja Jernej Kruder je obtičal v polfinalu (12. mesto), olimpijka Mia Krampl pa je bila sedma in je le za mesto zgrešila nastop v finalu.

Jernej Kruder, ambasador ekshibicijske tekme, in glavni trener slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren Foto: Dino Škorja

Olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki so jo včeraj za rokav, selfie in avtogram cukali ljubitelji plezanja od blizu in daleč, si je tokrat dogajanje na balvanih ogledovala le kot navijačica, prevzela pa je tudi vlogo podeljevalke odličij in nagrad.

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je bila polno zaposlena s fotografiranjem z navijači in avtogrami, zvečer pa je prevzela še vlogo podeljevalke nagrad najboljšim. Foto: Dino Škorja

V pogovoru za STA je potrdila svoj nastop na tekmi v težavnostnem plezanju v Kranju (3. in 4. september), medtem ko bo svetovno prvenstvo v Moskvi skoraj zagotovo izpustila.

"Rabim glavo in telo, da se spočijeta, ker imam še velike načrte do Pariza (kjer bodo leta 2024 gostili olimpijske igre). Rabim malo premora," je priznala prva športno-plezalna olimpijska prvakinja v zgodovini.