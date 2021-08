Janja Garnbert prihaja v Kranj, SP pa bo najverjetneje izpustila

Tudi v soboto v Ljubljani je bila Janja Garnbret prva zvezdnica, čeprav na ekshibicijskem tekmovanju The Rock ni nastopila v vlogi tekmovalke. V prestolnico je prinesla sijočo zlato kolajno, fotografirala se je z navijači, delila avtograme ter podeljevala kolajne zmagovalkam in zmagovalcem. Za zdaj še ne kaže znakov utrujenosti, čeprav so se od ponedeljka, ko se je vrnila nazaj v Slovenijo z olimpijskih iger v Tokiu, skoraj vsak dan vrstili sprejemi.

"Danes sem prvič po finalu olimpijskih iger v Tokiu malo poplezala, se pretegnila," je dejala 22-letna Korošica, ki je v Tokiu postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju.

"Če bo hitrostna tekma v Džakarti, bom šla"

S trenerjem Romanom Krajnikom še nista pripravila sporeda do konca leta. Foto: Anže Malovrh/STA S trenerjem Romanom Krajnikom še nista pripravila sporeda do konca leta. Glede na to, da so bile olimpijske igre glavni cilj sezone, bosta nadaljevanje poletja in jesen za Garnbretovo manj tekmovalno obarvana.

"Imam še namen tekmovati v Kranju. Dopusta si še ne morem vzeti," je dejala zlata Janja, ki bo z nastopom počastila organizatorje domačega tekmovanja svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. To bo v dvorani Zlato polje 3. in 4. septembra.

V Moskvi bo od 16. do 21. septembra svetovno prvenstvo v treh disciplinah športnega plezanja, hitrosti, balvanih in težavnosti. In, kot kaže, v rusko prestolnico ne bo odpotovala najboljša športna plezalka na svetu, ki je branilka naslovov svetovne prvakinje v balvanih in težavnosti iz Hachiojija 2019. Prav tako Garnbretova skoraj gotovo ne bo nastopila na oktobrskih azijskih tekmah svetovnega pokala v Seulu, Wujiangu in Xiamenu. Se pa namerava udeležiti zadnje tekme na letošnjem koledarju, tekme za svetovni pokal v hitrosti v Indoneziji, seveda če tekma sploh bo zaradi pandemije novega koronavirusa.

Janja Garnbretova ima velike načrte do olimpijskih iger v Parizu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če bo hitrostna tekma v Džakarti, bom šla. Dejansko bom potrenirala še malo hitrost in se pripravila na to tekmo, na ostale tekme pa mislim, da ne bom šla. Svetovno prvenstvo bom izpustila, po vsej verjetnosti. Ker se mi zdi, da sem dala dušo in srce in celo glavo, celi dve leti sem trenirala za olimpijske igre, za tisti en trenutek, da bi zdaj še enkrat morala čez to, se spraviti v to fazo, rabim glavo in telo, da se spočijeta, ker imam še velike načrte do Pariza (olimpijskih iger 2024). Rabim malo premora," je dejala Garnbretova.