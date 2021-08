V Slovenj Gradcu Garnbretovi pripravili veličasten sprejem

Olimpijsko zmagovalko Janjo Garnbret so najprej v Šmartnem pri Slovenj Gradcu prevzeli njeni sočlani iz PGD Šmartno in jo pospremili na pot proti Slovenj Gradcu. Na Trgu svobode so jo nato sprejeli in na Glavni trg pospremili slovenjgraški športniki, tam pa jo je pozdravila množica navijačev.

Garnbretova je za STA povedala, da težko najde besede, s katerimi bi opisala, kaj ji pomeni zlato iz Tokia. "Pa vendar kaže na to, kako trdo sem delala. Dve leti sem se pripravlja na olimpijske igre. Samo jaz vem, čez koliko stvari sem morala iti, da sem osvojila to kolajno," je dejala.

Na vprašanje glede udeležbe na septembrskem SP v Moskvi je odgovorila, da še ne ve, saj bo šele v prihodnjih dneh s svojim trenerjem Romanom Krajnikom naredila načrte za naprej. Obenem je obudila tudi spomine na Tokio, ki ga zaradi epidemioloških razmer ni mogla pobližje spoznati.

Foto: Lili Pušnik / STA

Oče ni mogel dojeti, kaj se je zgodilo

Njen oče Vili je dejal, da je popolnoma obsedel, ko je osvojila zlato medaljo. Nikakor ni mogel dojeti, kaj se je zgodilo. Mama Darja pa je orisala začetke hčerine plezalne kariere pred 15 leti, ko so jo pritegnile promocijske stene, postavljene v Slovenj Gradcu: "Sva ponosna starša, ker sva jo vzgojila v preprostem življenjskem ritmu. Tudi midva z možem sva se od Janje veliko naučila. Njen trener pa ima vizijo in zna ustvariti olimpijsko prvakinjo." Babica 22-letne zlate Janje Antonija pa je izpostavila, da se je cela družina ob osvojitvi zlate kolajne zelo dobro počutila.

Trener Krajnik meni, da je Janja takšen fenomen, ker je pripravljena trdo delati, garati, se učiti in odpravljati svoje pomanjkljivosti.

Foto: Lili Pušnik / STA

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je Janji vročil šopek rož in še nekaj drugih daril, med drugim tudi denarno nagrado v višini deset tisoč evrov. Kot je povedal, je izredno ganjen in počaščen, da ima možnost Janji čestitati za zlato kolajno. Po njegovih besedah je Janja športnica, ki je v Slovenj Gradec prinesla prvo zlato olimpijsko kolajno.