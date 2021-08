Olimpijci doživeli lep sprejem: Hvala, Slovenija, vaše navijanje se je slišalo do Tokia

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je večji del slovenske olimpijske odprave, ki je iz Tokia prinesla pet odličij, od teh tri zlate, doživel imeniten sprejem navijačev. "Hvala, Slovenija, vaše navijanje se je slišalo do Tokia," jim je sporočil zlati kanuist Benjamin Savšek, zlata plezalka Janja Garnbret pa je dodala: "Hvala vsem, čudovito je!" Manjkal je zlati kolesar Primož Roglič, ki pa je prek videa vseeno sporočil: "Rad pa bi se vam zahvalil za vso podporo, ta zmaga ni le moja, je tudi vaša." Olimpijce sta danes na Brdu pri Kranju že sprejela predsednik republike Borut Pahor in ministrica za šolstvo, znanost in šport Simona Kustec.

Janja Garnbret je bila danes prava kraljica sprejema, kot je bila kraljica na plezalnih tekmah v Tokiu. "Janja, Janja, Janja!!!" je završalo, ko je stopila na oder. "Hvala vsem, čudovito je," je sporočila zbrani množici. V čast ji je bilo nositi tudi slovensko zastavo na slovesnosti ob koncu iger, takrat je zares začutila, da je tudi plezanje del olimpijske družine. "Kombinacija nikomur ni bila zares všeč, vsak je hotel disciplino posebej, ampak odplezati je bilo treba vse," je povedala o olimpijskem tekmovanju. "Motivov mi ne manjka, vedno najdem kaj, res pa je, da sem zdaj osvojila čisto vse in lahko v prihodnje le še branim," pa se je ozrla v prihodnost.

"Hvala, Slovenija, vaše navijanje se je slišalo do Tokia"

Bučen aplavz je prejel zlati Benjamin Savšek, ki se je spomnil svoje sanjske vožnje iz Tokia: "Res je bila sanjska vožnja, že v cilju sem pričakoval medaljo, na koncu se je izkazalo, da je bila dovolj dobra za zlato. Vesel sem vseh sprejemov, hvala, Slovenija, vaše navijanje se je slišalo do Tokia." Zlati Beni je prejel posebno denarno nagrado iz rok članice uprave Telekoma Slovenije, dolgoletnega zlatega sponzorja naše krovne športne organizacije, Barbare Galičič Drakslar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi srebrni judoistki Tini Trstenjak so navijači namenili bučen pozdrav. "Japonska je domovina juda in tekmovati tam je bilo nekaj izjemnega," je povedala. Pa Pariz? "Ta je še daleč, upam, da se tja uvrstim. A gremo naprej." O načrtih za prihodnost še ne more govoriti, s trenerjem Marjanom Fabjanom namreč še nista zastavila programa. "Najprej je na vrsti počitek," pravi naša odlična borka.

Kolesarji z videosporočili, manjkali so košarkarji

Na sprejemu žal ni članov košarkarske reprezentance, ti si bodo po napornem poletju vzeli nekaj dni premora, nato pa se že vrnili v klubske sredine. Tudi zlatega Primoža Rogliča žal ni, našega junaka z olimpijskega kronometra namreč že ta konec tedna čaka start Dirke po Španiji, na kateri bo naskakoval tretjo zaporedno zmago. Tudi Jan Tratnik je že na poti v Španijo, nastopil bo na svoji prvi Vuelti, manjka pa žal tudi bronasti z olimpijske cestne dirke Tadej Pogačar. "Žal mi je, da se nisem mogel udeležiti tega sprejema, vsem športnikom in navijačem pa pošiljam lepe pozdrave," je povedal v posnetku. "Dragi navijači, žal me ni med vami, ker sem že v Španiji, rad pa bi se vam zahvalil za vso podporo, ta zmaga ni le moja, je tudi vaša. V čast mi je bilo braniti slovenske barve," je sporočil Roglič.

Fotogalerija s sprejema (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Tudi športniki, ki niso osvajali medalj, so se izkazali

"Iz Tokia smo potovali kakšnih 20 ur, svojo jadrnico Šavrinko, ki smo jo v kontejner naložili takoj po tekmi, pa pričakujeva čez kakšna dva meseca," je povedala jadralka Veronika Macarol, Tina Mrak, njena sotekmovalka v razredu 470, ki je bil v Tokiu še zadnjič v olimpijskem programu, pa je o morebitnem prestopu v razred laser povedala: "Težko se je odločiti z danes na jutri, vzeli si bova nekaj časa."

Peter Kauzer tokrat ni osvojil odličja, zato pa bo priložnost v Parizu čez tri leta, ko bo star že okroglih 40 klet. "Potrudil se bom, da bomo naredili najboljše, pa bomo videli, kaj bo," je v smehu odgovarjal Hrastničan.

Kajakašica Eva Terčelj je na igrah dobila potrditev, da se je treba vselej bojevati in vztrajati. "Trud je vselej poplačan," pravi. V veliko čast ji je bilo nositi slovensko zastavo na odprtju, še pravi. Kanuistka Alja Kozorog je prvič okusila veličino olimpijskih iger: "Igre so res nekaj posebnega, čeprav s svojim rezultatom nisem pretirano zadovoljna." Tudi jadralec Žan Luka Zelko ni bil zadovoljen s svojimi rezultati, a so ga igre navdušile.

Posnetek sprejema na Kongresnem trgu:

Spodbuda za Pariz

Strelka Živa Dvoršak je v Tokiu nastopila dobro in se prvič uvrstila v finale, čez tri leta v Parizu bo zato še bolj motivirana: "Gremo dalje," pravi. Judoistka Anamari Velenšek je v Tokiu nastopila v novi kategoriji, zapustila ga je z mešanimi občutki, Maruša Štangar je povedala, da je bilo vzdušje na olimpijskih igrah v domovini juda nekaj posebnega. Kaja Kajzer se je bojevala za medaljo, a je na svojih prvih OI dosegla peto mesto. "Takoj po tekmi sem bila razočarana, če pogledam zdaj, sem še malo žalostna, ampak tudi ponosna na borbe," pravi in dodaja: "Čaka me še dvoje olimpijskih iger in na naslednje grem po zlato medaljo."

Tudi lokostrelec Žiga Ravnikar je prvič nastopil na olimpijskih igrah in upa, da bo imel v Parizu družbo.

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila šesta v teku na 3.000 metrov s preprekami. "Dala sem vse od sebe in sem ponosna na svoj tek. V Parizu bom meril še višje," pravi. Tudi njena atletska kolegica, skakalka ob palici Tina Šutej, je dobila zagon za igre v Parizu: "Naredila bom vse, da se od tam vrnem z medaljo." Kristjana Čeha smo imeli za enega od favoritov za odličje, čeprav je star komaj 22 let. "Zadovoljen sem s petim mestom," pravi, a je prihodnost njegova, že v Parizu računa na veliko več.

Zbrane sta pozdravila tudi vodja slovenske olimpijske delegacije v Tokiu Miro Cerar in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Za plesno in glasbeno podlago na sprejemu pa sta poskrbela Peter Lovšin in Magnifico.

Foto: STA

Na Brdu pri Kranju pri predsedniku

Že nekaj po 18. uri sta na Brdu pri Kranju olimpijce sprejela predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Čestitala in zahvalila sta se jim za njihove nastope in dosežene uspehe na olimpijskih igrah v Tokiu, ob tem pa med drugim opozorila na vlogo športa pri povezovanju ljudi tudi v težkih trenutkih, poroča STA.

"Redkim je dano, da v nekem trenutku življenja navdahnejo ljudi"

Pahor je v imenu vseh državljanov športnikom izrekel čestitke in globoko hvaležnost za vse, kar so naredili za to, da so prišli na olimpijske igre, kar so tam dosegli in kar so ljudem dali s svojimi rezultati. "Redkim je dano, da v nekem trenutku življenja navdahnejo ljudi, povežejo skupnost ter dajejo otrokom sanje in razvnamejo domišljijo o njihovi prihodnosti. Vi ste ti redki in poklicani posamezniki, ki jim je bila naložena ta priložnost in ta naloga. Opravili ste je z odliko," je dejal predsednik republike.

Sprejema sta se udeležila tudi predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec ter vodja slovenske olimpijske delegacije in legendarni telovadec Miro Cerar, ki je nagovoril zbrane. Uspehe slovenskih športnikov v Tokiu je ocenil kot čudovite in poudaril, da ne smemo zanemariti preostalih uvrstitev pod zmagovalnim odrom. "Ste del naše športne olimpijske elite, ne glede na rezultate, ker ste si morali svoje mesto pribojevati skozi številne kvalifikacije," je poudaril. Zahvalil se je tudi vsem, ki so poskrbeli, da je slovenska delegacija v Tokiu lahko tako dobro in sinhrono sodelovala.

Garnbretova pa se je v imenu vseh športnic in športnikov Pahorju in vsem, ki so jim omogočili, da so tekmovali, zahvalila za podporo. "V veliko čast nam je bilo zastopati svojo državo," je še dodala zlata olimpijka. Predsedniku in ministrici je izročila še maskoto letošnjih olimpijskih iger Miraitovo in fotografijo z medaljo nagrajenih športnikov, še piše STA.

Primoža Rogliča in ostale dobitnike kolajn, ki so se vrnili v domovino, so navijači pričakali že na Brniku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvič tri zlate kolajne

Naj spomnimo, Slovenija je prvič v svoji zgodovini domov z iger prinesla tri zlate kolajne, za kar so zaslužni Janja Garnbret, Primož Roglič in Benjamin Savšek. S srebrom se je v domovino vrnila Tina Trstenjak, bron pa si je okoli vratu nadel Tadej Pogačar. Seveda ne smemo zanemariti niti uspehov preostalih športnikov, ki so v preteklih tednih nastopali v deželi vzhajajočega sonca.