Brez košarkarjev na torkovem sprejemu

S Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da se, zaradi dolgega in napornega tekmovalnega poletja in odsotnosti nekaterih članov ekipe, reprezentanca, ki nas je razveseljevala v Tokiu, ne bo udeležila torkovega sprejema olimpijcev na Kongresnem trgu.

"Košarkarje in strokovni štab v naslednjih dneh hitro že čakajo klubske obveznosti pred začetkom nove sezone, po dveh mesecih reprezentančnih aktivnosti in odsotnosti z doma pa bodo fantje skušali ujeti nekaj prostih dni za druženje s svojimi najbližjimi. Tako vse športne navdušence obveščamo, da se torkovega sprejema članov olimpijske reprezentance na Kongresnem trgu v Ljubljani košarkarska ekipa zaradi odsotnosti članov reprezentance na žalost ne bo mogla udeležiti," so zapisali pri krovni slovenski košarkarski organizaciji.

Hkrati so se zahvalili navijačem za vso podporo, ki so jim jo namenili navijači v Sloveniji, posebej pa so izpostavili tudi sprejem na Brniku, kjer se je zbrala lepa množica ljudi, in pozdravila slovenske košarkarske junake ob vrnitvi v domovino.