Gorana Dragića še danes boli zaradi brata Zorana

Eden od največjih navijačev slovenske košarkarske reprezentance na olimpijskem turnirju v Tokiu je bil Goran Dragić, ki je leta 2017 popeljal našo izbrano vrsto do naslova evropskega prvaka. Vsem slovenskim igralcem na čelu z Luko Dončićem je v pogovoru sporočil, da je ponosen na vsakogar. Žal mu je brata Zorana, da ni prišel do medalje, zaradi poškodbe se mu je izmuznila že pred štirimi leti na EuroBasketu v Carigradu.

Z osvojenim četrtim mestom na olimpijskih igrah in zlasti s predstavami se je Slovenija kot košarkarska država na najlepši mogoč način predstavila širnemu svetu. Razumljivo predvsem zaradi Luke Dončića, ki je megazvezdnik, po drugi strani pa zaradi kolektivne igre, s katero so navduševali.

Tudi kapetana zlate slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića, ki je leta 2017 po osvojenem naslovu evropskih prvakov sklenil reprezentančno pot. Številni so med letošnjimi igrami v Tokiu na glas govorili, da je ekipi manjkal starejši Dragić, a ta ob tem dodaja: "Morda pa ne bi prišli v četrtfinale, polfinale. Nikoli ne moremo vedeti. Vsak bo povedal nekaj svojega. Ponosen sem na fante. Zaslužili so si. Nič mi ni žal. Pomembno je, da sem se pred štirimi leti sprijaznil, da končam reprezentančno pot. Besedo sem držal. Nihče me ni pregovoril, kar je zame najpomembnejše."

"Zokiju bi privoščil medaljo, ker je bil tisto leto, ko smo bili zlati, poškodovan"

Z velikim navdušenjem je spremljal tekme naše izbrane vrste, na družbenih omrežjih si je privoščil tudi mlajšega brata Zorana, a vse v pozitivnem smislu. Pred štirimi leti je imel Zoki veliko smolo, da zaradi poškodbe kolena ni mogel biti del zgodovinskega uspeha. Prav zato si je Gogi še toliko bolj želel, da bi Sloveniji uspelo priti do odličja v Tokiu: "Zokiju bi privoščil medaljo. Tisto leto, ko je bil poškodovan, smo mi osvojili zlato medaljo. To me še danes boli. Mislim, da bodo imeli še priložnost. Boli pa to, ker so bili tako blizu. Točko od medalje so bili. Nato se moraš psihično in fizično pripraviti na naslednjo tekmo. V izločilnih bojih so vse reprezentance kakovostne in potrebuješ tudi srečo. Fantje so bili čudoviti. Na žalost se na koncu ni izšlo, ampak smo zelo ponosni. Vesel sem, da so dokazali, da lahko igrajo in smo v košarki v svetovnem vrhu."

Zoran Dragić je vselej igral z energijo in bil pomemben član slovenske reprezentance. Foto: Guliver Image

A verjame, da bo Zoran lahko v prihodnjih letih prišel do tega zadoščenja. Dončić je takoj po koncu košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah že napovedal pohod na medaljo na evropskem prvenstvu prihodnje leto, kar pomeni, da se bodo delnice Slovenije v boju za medalje krepko dvignile. Povrhu vsega bodo vsi izkušenejši za eno leto in bodo imeli za seboj zgodbo iz Tokia, ki jim bo pri nadaljnji košarkarski karieri zagotovo prišla prav, saj se iz vsake lekcije nekaj naučiš.

"Vem, da boli. Šport ti nekaj da, nekaj vzame. Na koncu je zelo lepa zgodba."

"Zagotovo je to korak naprej. Prvič v zgodovini smo se uvrstili na olimpijske igre. Ekipa je mlada. Najstarejši je moj brat, ki šteje 32 let. Ti fantje bodo ostali skupaj še nekaj časa. Naslednja stvar je evropsko prvenstvo. Luka je izjavil, da gredo po zlato medaljo. Zakaj ne. Fantje skupaj rastejo, kar so pokazali skozi ves turnir. Navijali bomo zanje. Verjamem, da lahko gredo še korak naprej. Nekaj košarkarjev je že z evropskega prvenstva 2017, zdaj so okusili polfinale in tekmo za 3. mesto na olimpijskih igrah. To so tekme, ki se lomijo. Mentalno si zelo na robu. S tem si nabiraš izkušnje. To jim bo pomagalo na evropskem prvenstvu v Nemčiji."

Goran Dragić je končal zgodbo z Miami Heat, v klubu so se odločili, da se odpovejo njegovim storitvam, in so ga ob menjavi poslali v Toronto. Ali bo zaigral za kanadsko moštvo, bomo videli v prihodnjih dneh, tednih. Foto: Guliverimage

S fanti so govorili že med olimpijskimi igrami, počakat pa jih je prišel tudi na ljubljansko letališče, kamor so prispeli v nedeljo ob 17.20 in bili deležni glasnega pozdrava slovenskih navijačev. "Že po tekmi z Avstralijo sem jim rekel, da sem ponosen nanje. Povedal sem jim, da sem vesel, naj dajo glave gor. Vem, da boli. Šport ti nekaj da, nekaj vzame," je sklenil Dragić, ki še ne ve, kje bo v resnici nadaljeval kariero, potem ko ga je Miami ob menjavi s Kylom Lowryjem poslal v Toronto. Ali bo zaigral v Kanadi, še ni jasno.

Na vprašanje, ali bi zaigral v tandemu z Dončićem pri Dallas Mavericks, je dal pritrdilen odgovor. Morda pa bo kaj več znanega v prihodnjih dneh, ko bo v Sloveniji delegacija Dallasa na čelu s predsednikom Markom Cubanom, trenerjem Jasonom Kiddom in svetovalcem Dirkom Nowitzkim, ki bodo prišli s slovenskim košarkarjem podpisat petletno pogodbo v višini 200 milijonov dolarjev.