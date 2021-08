Sloveniji je zmanjkalo goriva: ponos in razočaranje

Z zadnjo sireno tekme za tretje mesto olimpijskega košarkarskega turnirja v Saitama super areni so se zaključili vsi nastopi naših športnikov v Tokiu. Bera je navdušujoča. Tako kot je bila igra Luke Dončića in druščine v letošnjem poletju, žal pa to po porazu proti Avstraliji (107:93) ni bilo dovolj za zgodovinsko bronasto kolajno.

Luka Dončić bi prav gotovo z veseljem predal strelski rekord olimpijskega turnirja v Tokiu in se v zameno v domovino vrnil s kolajno. Njegovih neverjetnih 48 točk z uvodne tekme proti Argentini je ostalo nedotaknjenih. Avstralec Patty Mills jih je v tekmi za tretje mesto dosegel šest manj in s tem popeljal svojo reprezentanco do visoke zmage (107:93) TER kolajne. Z rojaki je v premogel več energije in igralske domišljije, medtem ko pa želja, ki so jo Slovenci tako poudarjali, tudi pri tekmecih ni bila sporna. Nenazadnje so se tudi oni borili za prvo odličje, v odločilni tekmi pa so s pridom izkoristili slovensko čustveno in energijsko načetost.

Ponos in razočaranje

"Razočaran sem. Pa ne nad tem, kar smo dosegli na tem turnirju, temveč nad današnjo igro. Nismo bili pravi. Od prve do zadnje sekunde. Igrali smo preveč nervozno. Avstralci so bili boljši, predvsem bolj izkušeni. Naša igra pa nikakor ni stekla. Njim je. Imeli so tudi izjemnega Millsa, ki smo ga prepozno začeli pokrivati po celotnem igrišču. Medtem se je že razigral. Ni kaj, zasluženo smo izgubili. Sem pa vseeno ponosen na vse nas in tiste, ki nam stojijo pob strani," je po drugem porazu in končnem četrtem mestu med elitno olimpijsko dvanajsterico dejal Jaka Blažič in se obregnil tudi ob sodniški kriterij. Dejal je, da jim delivci pravice niso bili naklonjeni, ne le danes.

Foto: Anže Malovrh/STA

Tudi Luka Rupnik je v prvi izjavi poudaril ponos in razočaranje v istih mislih, medtem ko pa je Zoran Dragić dejal: "Čustveno smo bili prazni. Poskušali smo strniti vrste. Želeli smo kolajno, čeprav smo prvič udeleženci OI. A da bi jo osvojili, bi morali delati manj napak. Avstralci so imeli svoj dan. Zadeli so vse odprte mete. Mi pa … Dali smo vse od sebe, a ni šlo. Vem, da nas ljudje podpirajo. Nič nam ne očitajo. Očitamo pa mi sebi, saj smo čutili, da bi lahko dosegli še več."

Vlogo prvega strelca je sicer tokrat znova prevzel Luka Dončić, ki je 22 točkam dodal osem skokov in sedem asistenc, a je izgubil tudi osem žog. Klemen Prepelič jih je prispeval 18, Mike Tobey 13, Jaka Blažič pa eno manj.

Foto: Anže Malovrh/STA

Žarek upanja je hitro ugasnil

Že vodne minute so dale slutiti, da se je polfinalni poraz bolj dotaknil Slovenije, ki je proti Franciji klonila v zadnjih trenutkih, kot pa Avstralije, proti kateri je Amerika uveljavila premoč ter visoko zmagala, tako da so košarkarji iz dežele "tam spodaj" že ob odhodu v slačilnice razmišljali o tekmi za tretje mesto in zgodovinski prvi kolajni na OI.

Ob uvodnih 9:2 je izjemni Mills s prvo trojko ogrel strelsko roko. Ko so Slovenci vendarle ujeli ritem, izenačili in povedli (17:13), je novopečeni član Brookly Nets razkazal svoj razkošen talent. Predvsem nezaustavljiv je bil v drugi četrtini, v kateri so Avstralci prvič vodili z desetimi točkami prednosti (45:35), na osrednji odmor pa odšli z osmimi (53:45).

Tudi v tretji četrtini so narekovali ritem, ki mu Slovenija ob številnih napakah ni bila kos. Žarek upanja za preobrat je posijal v zadnji četrtini, ko so se evropski prvaki z delnim rezultatom 13:2 približali na vsega tri točke zaostanka (80:83). A kot bi ob tem lovu potrošili še zadnje atome moči, je igra debitantov na OI v zadnjih šestih minutah zadnje četrtine močno padla, Avstralci pa so tekmo nato dokaj mirno pripeljali do konca.

Foto: Reuters Poletni hit

"Če bi nam nekdo junija napovedal scenarij s polfinalom olimpijskih iger, mu ne bi verjeli," so v preteklih dveh tednih v vročem in soparnem Tokiu ter v klimatsko (pre)mrzli in večinoma prazni Saitami ponavljali selektor Sekulić in igralci. Morda res ne bi verjeli napovedim. Verjeli pa so vase in s tem spisali novo košarkarsko pravljico, postali svetovni hit in, kar je za mnoge celo najbolj pomembno, povezali državo, ji postavili skupni imenovalec ter v družbo vnesli pozitivne takte.

Vse od prijateljske tekme proti Hrvaški v Stožicah, kjer so slovenski navijači po štirih letih v reprezentančnem dresu znova videli Dončića. Pa v kvalifikacijah v Kaunasu, kjer so po vrsti padli Angola, Poljska, Venezuela in Litva. A čeprav si je v Litvi Slovenija prvič zagotovila nastop na OI, se zgolj s tem mejnikom ni želel zadovoljiti nihče.

Pa so v Tokiu v nizu padli še Argentina, Japonska, Španija in Nemčija. Zataknilo se je v boju za kolajne, kjer sta Sekulićevo četo premagala Francija in nato še Avstralija. Prav zaradi tovrstnega zaključka bo verjetno morali preteči kar nekaj časa, da se bodo reprezentanti zavedali odmevnosti in zgodovinske narave zgodbe, pod katero so se podpisali. Pa čeprav se ta ni končala s tako želeno kolajno.

Toda Avstralci so bili tokrat pač pretrd oreh. V vodstvu so bili 35 minut tekme. Bili so natančnejši v metu in bolj zanesljivi v napadalni izvedbi. Slovenci so namreč tokrat izgubili kar 17 žog.

Foto: Reuters

Letvica tako visoko še ni bila

Košarkarji, po rokometaših in hokejistih tretja slovenska ekipa na OI, pa kot moralni junaki še zdaleč niso edini, ki so za prihodnje igre lestvico postavili tako visoko. Tokio 2020 se je namreč v zgodovino zapisal po najbolj blesteči beri odličij v 30-letni zgodovini slovenske samostojnosti. Prvič je namreč na igrah kar trikrat zadonela Zdravljica.

Najprej po zaslugi kanuističnega slalomista na divjih vodah Benjamina Savška, nato kolesarja Primoža Rogliča, zmagovalca kronometrske preizkušnjo, včeraj pa še po zaslugi virtuozne plezalne predstave Janje Garnbret, ki si je, mimogrede, košarkarsko tekmo ogledala v živo. Po zmagoslavju pred petimi leti v Riu je bila tokrat tudi s srebrom več kot zadovoljna judoistka Tina Trstenjak, medtem ko pa je Tadej Pogačar vsega nekaj dni po zmagi na Touru osvojil bron na cestni dirki.