Avstralci v boju za bron pretrd oreh za Slovence

Slovenski košarkarji so v boju za bron izgubili z Avstralijo in končali na četrtem mestu.

Slovenski košarkarji so v boju za bron izgubili z Avstralijo in končali na četrtem mestu. Foto: Reuters

Predzadnji dan olimpijskih iger v Tokiu je slovenska košarkarska reprezentanca v boju za bron s 93:107 izgubila z Avstralijo in končala na četrtem mestu, olimpijski prvaki so postali Američani. Na delu je bila tudi golfistka Pia Babnik, ki je najboljše prihranila za konec, pridobila 11 mest in zasedla 34. mesto.

Slovenski košarkarji so na olimpijskih igrah na Japonskem v tekmi za tretje mesto izgubili z Avstralijo (93:107) in krst pod petimi krogi končali na četrtem mestu. Za Avstralce je to prva košarkarska olimpijska kolajna.

Naslov olimpijskih prvakov je znova pripadel ZDA, ki je v finalu s 87:82 premagala Španijo. V ženski konkurenci se bodo za naslov v nedeljo pomerile Japonke in Američanke, bron je pripadel Francozinjam.

Babnikova za konec prikazala najboljšo predstavo

Pia Babnik je olimpijski turnir končala na 34. mestu. Foto: Guliverimage Konec je tudi ženskega golf turnirja, na katerem je slovensko ledino orala 17-letna Pia Babnik, ki je prav zadnji dan turnirja prikazala najboljšo predstavo, pridobila 11 mest in končala na 34.

Olimpijska prvakinja je postala hči nekdanjega odličnega teniškega igralca Čeha Petra Korde, Nelly Korda, ki je zadržala vodstvo. Srebro Japonki Mone Inami, bron pa za Novozelandko Lydio Ko.

Kenijska maratonska prevlada

Kenijsko slavje na maratonu Foto: Guliverimage Predzadnji dan olimpijskih iger v Tokiu je zelo pestro na atletskih tekmovališčih. Začelo se je z dvojnim kenijskim slavjem na maratonu v Sapporu, v teku na deset tisoč metrov si je drugo zlato v Tokiu pritekla Sifan Hassan.

Olimpijski prvak na 1.500 metrov je z olimpijskim rekordom postal Norvežan Jakob Ingebrigtsen, metalec kopja Neeraj Chopra je Indiji priboril premierno olimpijsko atletsko zlato.

Ljubitelji atletike, ki so na teh igrah v Tokiu pred televizijskimi zasloni imeli kaj za videti, bodo spremljali še razplet v štafetnih tekih 4 x 400 metrov. Ob 14.30 bodo nastopile ženske, 20 minut pozneje pa naj bi se začel moški finale.

Kitajec Yuan Cao je slavil v skokih z desetmetrskega stolpa in postal prvi športnik, ki je osvojil zlato odličje v vseh treh kategorijah v skokih v vodo.

V boksu so podelili odličja v mušji (oba spola), srednji (moški) in velterski kategoriji (ženske), v rokoborbi pa v prostem slogu pri moških do 65 in 97 kg, pri ženskah pa do 50 kg, v karateju sta znana prvaka do 61 kg (ženske) in 75 kg (moški).

Olimpijsko zlato na stezi (madison) sta si privozila Danca Lasse Norman Hansen/Michael Mörkov, v konjeništvu olimpijski naslov v ekipni konkurenci na Švedsko, olimpijski zmagovalec v modernem peteroboju (laser run) je Britanec Joe Choong, v kajaku in kanuju na mirnih vodah pa so podelili odličja v ženski (C2 – 500 metrov in K4 – 500 metrov) ter moški konkurenci (C1 – 1000 metrov in K4 – 500 metrov).

Bodo brazilski nogometaši ubranili naslov olimpijskega prvaka? Foto: Reuters

Na sporedu bo tudi finale olimpijskega turnirja v nogometu. V moški konkurenci se bosta ob 13.30 udarili zasedbi Španije in branilcev naslova Brazilije.

V rokometnem finalu za moške se bosta pomerili Francija in branilka naslova Danska, bron so si priigrali Španci.

V odbojki se bosta v sklepnem dejanju za naslov udarili ROK in Francija, bron je pripadel Argentincem, v odbojki na mivki sta prvaka postala Anders Berntsen Mol in Christian Sandlie Sorum, v ženskem vaterpolu so Američanke za tretji zaporedni naslov ugnale Španijo, v baseballu se bosta v finalu spopadli reprezentanci Japonske in ZDA.